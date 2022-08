8 maneiras de corrigir o Routerlogin.net não funcionar em 2022

O fascinante mundo online tornou-se parte da vida diária mais do que nunca. Seu ambiente on-line personalizado é a solução perfeita quando seu estilo de vida foi retardado por WiFi público inseguro ou quando você deseja permanecer conectado à Internet em sua casa. Nesta situação, os roteadores Netgear desempenham um papel vital. Existem milhões de usuários da Netgear, pois é um dos principais fabricantes de roteadores WiFi.

Mas, para alguns usuários, não está bem com o roteador Netgear. Sim, muitos usuários começaram a reclamar que a página routerlogin.net não permitia que eles acessassem seus roteadores Netgear. Apesar do fato de que a razão por trás desse problema é desconhecida, mas tentamos o nosso melhor para fornecer alguma solução para corrigir se o routerlogin.net não estiver funcionando. Então, vamos começar com as correções:

Correção para o problema do Routerlogin.net não funcionar

Obviamente, existem algumas correções disponíveis usando as quais você resolve facilmente o problema do routerlogin.net que não está funcionando. Para resolver esse problema, execute estas etapas:

Correção 1: verifique a velocidade da rede e o ciclo de energia do roteador

Inicialmente, você deve verificar a velocidade de conexão de rede do seu roteador, pois há grandes chances de você estar recebendo esse problema apenas porque sua Internet não está funcionando. No entanto, para testar a velocidade da sua conexão, sugerimos que você acesse o Speedtest.net site e faça um teste.

Enquanto isso, caso você descubra que seu roteador falha nesse teste, antes de entrar em contato com seu ISP, você deve desligar e desligar o roteador. Uma vez feito, execute o teste novamente para verificar se o problema de rede foi resolvido ou não. Depois, basta tentar acessar o routerlogin.net e verificar se está funcionando ou não.

Correção 2: use o endereço IP do roteador para abrir o console de gerenciamento

Se as correções acima não funcionarem, recomendamos que você use o endereço IP do roteador para abrir o console de gerenciamento. No entanto, não é uma correção regular que você pode usar para resolver o problema de não funcionamento do Routerlogin.net, mas tem o potencial de ajudá-lo a resolver isso se aplicado com êxito.

Além disso, você pode acessar suas configurações padrão digitando o endereço IP do roteador na barra de endereços. Portanto, caso você não saiba como fazer isso, certifique-se de executar estas etapas:

Inicialmente, pressione o botão janelas + R botão para abrir o Corre janela. Depois, procure cmd usando a caixa Executar. Isso abrirá o prompt de comando. Em seguida, execute o comando: ipconfig /todos. Você precisa do endereço IP do Gateway Padrão. Geralmente é 192.168.1.1 ou 192.168.0.1.

Depois de concluir isso, tente novamente acessar o site routerlogin.net do NetGear se estiver funcionando ou não.

Correção 3: redefinir as configurações de rede

Em muitos casos, redefinindo a rede, as configurações surgem como a correção mais valiosa para resolver se o Routerlogin.net não estiver funcionando. No entanto, redefinir as configurações de rede no Windows restaura todas as configurações associadas à rede ao seu estado original.

WLAN, Bluetooth, VPN, Ethernet e adaptadores de rede estão incluídos nas configurações. Portanto, é crucial redefinir suas configurações de rede para resolver o problema do routerlogin.net que não está funcionando. Mas, caso você não saiba como fazê-lo, aqui estão alguns passos:

Em primeiro lugar, pressione o botão Win + I simultaneamente para abrir as configurações do Windows. Em seguida, toque no Rede e Internet aba. Agora, clique no Rede avançada Definições Em seguida, acerte o Redefinição de rede opção. Redefinir agora botão para redefinir as configurações de rede do Windows. Por fim, toque embotão para redefinir as configurações de rede do Windows.

Depois de executar essas etapas, tente novamente acessar o routerlogin.net para verificar se o problema foi resolvido ou não. No entanto, desta vez, o problema provavelmente desaparecerá, mas se ainda estiver lá, você deve seguir as outras correções deste guia.

Correção 4: limpe o cache do seu navegador da Web

Às vezes, os arquivos de cache do navegador também podem levar a esse tipo de erro. Na verdade, nosso navegador armazena uma imagem das páginas que visitamos pela primeira vez; para que não tenhamos que esperar muito quando tentarmos acessar a mesma página na próxima vez.

Mas, quando esses arquivos de cache são danificados ou corrompidos devido a um problema de rede, nosso navegador começa a mostrar esse tipo de erro. Então, nessa situação, limpar os arquivos de cache será a opção certa. Portanto, vamos verificar como podemos fazer isso:

Em primeiro lugar, abra o navegador (por exemplo, Chrome). Depois, toque no três pontos verticais botões. Em seguida, acerte o Definições opção. Agora, selecione Privacidade e segurança e clique em Limpar dados de navegação . Em seguida, acerte o Limpar cache botão.

É isso. Agora, verifique se o problema do routerlogin.net não está funcionando é resolvido ou não.

Tem certeza de que seu navegador está atualizado? Bem, às vezes, isso acontece apenas porque estamos usando um navegador desatualizado. Portanto, recomendamos que você verifique se o seu navegador está atualizado ou não. No entanto, para tanto,

Inicie o Chrome e toque no botão de três pontos. Agora, clique no Definições opção. Em seguida, vá para o Sobre o Chrome seção. Agora, se houver alguma atualização disponível, ele mostrará a você. Caso contrário, aparecerá uma mensagem que O Chrome está atualizado

Portanto, depois de atualizar seu navegador Chrome, tente novamente acessar o Routerlogin.net para verificar se o problema desapareceu ou não.

Correção 6: desinstale o antivírus de terceiros

Se você estiver usando algum antivírus de terceiros, recomendamos desativá-lo, pois há chances de que seu antivírus possa impedir que seu navegador acesse o site routerlogin.net. Portanto, você deve desativá-lo e verificar se isso ajuda.

Correção 7: redefina seu roteador

Muitos usuários relataram que redefinir o roteador os ajudou a resolver esse tipo de erro. Portanto, sugere-se tentar redefinir seu roteador NetGear e verificar se isso ajuda a corrigir o problema de não funcionamento do routerelogin.net. No entanto, para isso, siga estes pontos:

Desconecte todos os outros dispositivos, exceto o cabo de alimentação do roteador e mantenha-o ligado. Com um clipe de papel, segure o botão Reset (para Restaurar Fábrica) por aproximadamente 10-20 segundos. Quando o roteador reiniciar, solte o botão. Assim que o roteador estiver conectado ao seu computador e à Internet, você poderá começar a usá-lo.

Depois de fazer isso, tente acessar o site routerlogin.net novamente para garantir que ele comece a funcionar no seu navegador.

Infelizmente, se tudo for em vão e você ainda estiver enfrentando o erro, entre em contato com a equipe de suporte oficial da NetGear; você não tem outra opção. Portanto, sugerimos que você tente entrar em contato com os funcionários da NetGear e explicar tudo. Depois disso, eles sugerirão algumas correções para resolver o problema do routerlogin.net que não está funcionando.

Embrulhar

Então, isso é tudo sobre como corrigir o problema routerlogin.net do NetGear não está funcionando. Esperamos que os métodos descritos acima para resolver esse problema tenham ajudado você. Se você tiver alguma dúvida ou pergunta, comente abaixo e nos avise.

LEIA TAMBÉM: