9 dicas para diminuir o estresse no trabalho

O Brasil ocupa o ranking de segundo país com a população mais estressada do mundo. Uma das maiores razões para isso é o trabalho. De acordo com estudos, cerca de 72% dos trabalhadores brasileiros sofrem com problemas relacionados ao estresse. 32% padecem do chamado burnout, que é uma síndrome de esgotamento profissional.

Normalmente o estresse se caracteriza por uma produção de hormônios, entre eles a adrenalina, para proteger a pessoa de situações ameaçadoras ou súbitas. O indivíduo fica alerta, pronto para responder de acordo com o que o intimida. O dilema é que ele pode causar problemas de saúde, como aumento da pressão e dos batimentos cardíacos, por exemplo.

São vários os fatores que causam estresse. A princípio, podemos destacar o começo de emprego, ou de uma nova escola, mudar-se para uma nova residência, casamento, gravidez, fim de um relacionamento, doenças de uma pessoa querida, e muito mais. Vale ressaltar que alguns medicamentos também causam estresse.

No trabalho, o profissional pode se sentir estressado por diversas razões. Ademais, a sobrecarga de tarefas é uma delas, além de excesso de competitividade, metas impossíveis de se alcançar, baixa remuneração, chefe nervoso, indefinição de plano de carreira, entre outros. Felizmente há meios de se proteger. É o que veremos abaixo:

1 – Organize seu ambiente de trabalho

O lugar onde você realiza as suas tarefas do dia a dia deve ser agradável e confortável. Um espaço aconchegante permite uma maior harmonia do ambiente. Todavia, pode-se apostar em cores que acalmam, como o azul, ajudando a eliminar o estresse relativo ao trabalho que deve ser feito pelo profissional.

2 – Tenha uma agenda de tarefas eficiente

Uma agenda bem organizada auxilia o profissional a realizar as suas tarefas. Aliás, é preciso que se disponha o tempo necessário para o serviço a ser feito, de modo que o trabalhador não precise correr para alcançar as metas diárias. Por essa razão, deve-se dar prioridade para o que é mais importante.

3 – Alimente-se bem

O horário do almoço deve ser respeitado. É preciso que ele seja um momento de calma e descanso, preparando o profissional para as outras tarefas do dia. Uma interação com seus colegas de trabalho neste intervalo também é indicado, pois alivia o estresse e acalma a pessoa.

4 – Faça atividades físicas para reduzir o estresse

Praticar exercícios físicos regularmente é uma ótima estratégia para quem deseja levar uma vida menos estressada. Ele reduz a ansiedade e ajuda no combate à depressão. Esse é um momento de quebra da rotina, através dele pode-se conhecer novas pessoas, se divertir e cuidar da saúde do corpo.

5 – Fuja de fofocas e especulações

O ambiente de trabalho deve ser calmo e agradável. Por essa razão, deve-se evitar participar de fofocas e procurar se comunicar de uma maneira assertiva e eficiente, a fim de evitar situações problemáticas. As brigas entre os colaboradores da empresa são grandes catalisadores de estresse relacionado ao trabalho.

6 – Ajude a tornar o ambiente colaborativo

Durante os trabalhos em grupo é preciso que os colaboradores tenham empatia com os demais a fim de proporcionar um ambiente mais sereno, que favoreça a comunicação. Desse modo, escutar o outro, tentar entender seu ponto de vista, ao invés de querer que suas ideias se sobressaiam, auxilia no combate ao estresse.

7 – Caso esteja com problemas, busque a ajuda de seu chefe

Procure ter um bom relacionamento com seu chefe. Desta forma você poderá pedir seus conselhos no caso de haver algum problema relacionado a seu trabalho. Aliás, converse com ele sobre o que vem lhe causando estresse e procure ajuda para resolver as questões. Ele com certeza vai querer te ajudar.

8 – Dê importância às atividades que te motivam

No trabalho, muitas vezes você acaba por realizar tarefas que não lhe são muito agradáveis. Em suma, procure ter uma maior satisfação no serviço a ser feito, de modo que você possa aproveitar cada minuto do seu dia. Você também pode procurar seu chefe e buscar realizar outras tarefas na empresa.

9 – Caso seja necessário, procure outro emprego

Muitas vezes o ambiente de trabalho não lhe garante a conquista de suas metas e objetivos. Se for o caso, procurar um emprego de acordo com as suas aspirações e com menos estresse é o mais indicado. Você pode buscar por uma outra atividade menos problemática, enquanto trabalha na empresa.