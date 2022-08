9 dicas para gerenciar melhor o seu tempo e aumentar a produtividade no trabalho

Já teve a sensação de que o dia deveria ter 36 horas, para você poder realizar todas as suas tarefas? O trabalhador deve ficar atento ao modo como administra seu tempo, a fim de conseguir terminar todo o serviço do dia. O seu gerenciamento não é fácil, mas com dedicação e organização, pode-se aproveitar melhor as horas e se tornar mais produtivo.

São vários os métodos disponíveis que possibilitam uma gestão do que é necessário ser feito durante seu horário de trabalho. Todavia,conseguir resolver todos os problemas sem deixar nenhuma tarefa para depois é um feito e tanto, porém, não é impossível. O fato é que o gerenciamento do tempo facilita o dia a dia de muitas maneiras.

O profissional que deseja se destacar entre os colegas de trabalho deve começar a mudar algumas atitudes. Ademais, uma delas é se organizar melhor, colocando no papel o que deve ser feito e gerindo o tempo necessário à resolução de cada trabalho, de forma a aumentar a sua produção.

Em síntese, o dia não precisa ter 36 horas. Otimizando o tempo destinado às tarefas através de uma organização efetiva, o profissional consegue ter uma boa eficiência, aproveitando o horário do trabalho da melhor forma possível. Veremos abaixo algumas dicas de como gerenciar melhor o seu tempo:

1 – Conheça a sua hora de trabalho mais produtiva

Ao observar o horário do dia onde você é mais produtivo, pode-se deixar as tarefas mais complexas para esses horários. Com uma boa disposição e energia, o serviço fica mais fácil e é possível entregá-lo com uma maior rapidez. Em suma, estar bem disposto garante uma grande eficiência e produtividade.

2 – Organize as tarefas de seu dia na noite anterior

É uma ótima estratégia colocar na agenda as tarefas a serem realizadas no dia seguinte. Dessa forma, você se prepara para todos os desafios que serão apresentados no trabalho. aliás, muitas vezes, quando há dúvidas sobre o que deve ser feito, o profissional acaba por procrastinar. Fique atento!

3 – Pela manhã, faça o trabalho mais difícil

Começar o trabalho com a tarefa mais complexa, torna o serviço mais fácil, pois você estará descansado, com a mente tranquila, pronto para realizar os trabalhos necessários. Ao terminar um serviço difícil, o restante do dia segue mais sereno, sossegado, pois as tarefas restantes, podem ser feitas mais facilmente.

4 – Valorize seu tempo, não procrastine

A preguiça pode acabar com a produtividade do profissional. O tempo é curto, portanto, deve-se evitar a qualquer custo a procrastinação. Muitas vezes, ao nos depararmos com tarefas mais difíceis e chatas, temos a tendência de deixá-las para depois. Você deve evitar isso a qualquer custo.

5 – Tenha uma agenda

Pode-se utilizar aplicativos para celular, planilhas no computador, caderno de anotações, ou uma agenda física. Coloque todas as tarefas a serem realizadas no papel. Estabeleça prioridades e marque todas as conquistas. Tente ser realista, coloque na agenda o que é possível de ser feito no dia de trabalho em tempo hábil.

6 – Defina os prazos de cada tarefa

Definir os prazos das tarefas a serem feitas é uma ótima maneira de organizar o seu tempo. É também um modo de aumentar a motivação para o serviço, visto que a finalização do trabalho dá uma sensação de conquista, de que está alcançando os seus objetivos. Faça um check list e marque o que conseguiu realizar no seu dia.

7 – Não faça muitas coisas ao mesmo tempo

Pode parecer que fazer muitas coisas ao mesmo tempo garante uma maior produtividade de seu trabalho. No entanto, ao focar e se concentrar apenas em uma tarefa, é possível terminar o serviço rapidamente, portanto, é preciso se dedicar a uma tarefa de cada vez. Dessa maneira você aumenta a sua eficiência.

8 – Acorde cedo

Chegar cedo no trabalho é uma ótima estratégia para que você consiga aproveitar melhor o seu tempo. Em síntese, você poderá sentar, pensar e refletir sobre o seu dia de trabalho, além de planejar melhor o que deve ser feito. Começar o trabalho pela manhã traz a vantagem de você estar mais calmo, criativo, descansado.

9 – Não se distraia

As distrações como telefone celular tocando o tempo todo, a navegação em sites impróprios para o ambiente de trabalho, a televisão, são inimigas da produtividade. Deixe-as para depois do seu dia de trabalho. É preciso se concentrar e manter o foco nas atividades que devem ser realizadas.