A conta de luz subiu? Veja como economizar corretamente

Você acredita que sua conta de luz subiu? Pois, saiba que isso está ocorrendo com diversos cidadãos brasileiros atualmente. Então, o aumento da tarifa de energia se dá principalmente pela falta de chuvas, e é comum que isso ocorra nessa época do ano.

No entanto, com algumas práticas simples é possível economizar corretamente diminuindo seus gastos mensais com essa conta.

Para saber mais sobre o assunto, continue com a gente. Então, não deixe de acompanhar até o final para ficar por dentro de todas as informações.

Por que a conta de luz subiu?

O governo federal implementou medidas para segurar o valor da conta de luz por 2 anos. No entanto, em meados de 2022 o aumento chegou, e pode pesar no bolso do brasileiro.

Esse reajuste pode variar entre 7% e 20% para todos os clientes residenciais. Aliás, já foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL.

Como cada estado possui uma concessionária de energia, a fatura pode ficar ainda mais alta. Afinal, dependerá de impostos estaduais e algumas outras tributações, que podem variar entre os estados.

A principal justificativa para esse reajuste é a crise econômica e a situação de calamidade pública que estamos atravessando desde 2020. Além disso, segundo a ANEEL, as constantes secas que ocorreram em diversos períodos dos últimos anos também contribuíram para esse aumento.

Por fim, as chuvas também determinam as bandeiras tarifárias que influenciam diretamente nos preços da conta de luz.

O que são as bandeiras tarifárias?

Como vimos anteriormente, as bandeiras tarifárias são determinadas pela escassez de chuva.

Quanto mais cheios os reservatórios, menores são as chances de falta de energia. Consequentemente, isso impacta diretamente na conta mensal.

Isto é, quanto maior for a seca durante o ano, maior é a cobrança de taxas adicionais na conta de energia. E isso é dividido por sistema de cores. Veja mais detalhes sobre cada bandeira a seguir.

Bandeira Verde: Quando a bandeira verde está vigente, significa que as condições para geração de energia elétrica estão favoráveis. Então, como os reservatórios estão com níveis altos de água, não existem acréscimos na conta de luz por causa dessa bandeira;

Bandeira Amarela: Ao passar pela Bandeira amarela, significa que os reservatórios diminuíram e as condições para geração de energia elétrica se tornaram um pouco menos favoráveis. Com isso o consumidor paga um pouco mais de R$0,01 a cada kWh;

Bandeira Vermelha: A bandeira vermelha significa uma geração de energia ainda mais desfavorável. Pois, ela pode conter dois patamares. No primeiro o aumento é de um pouco mais de R$0,03 por kWh. Enquanto no segundo patamar, o aumento é de R$0,09 por cada kWh.

Existe também a situação de escassez hídrica que é a mais grave. Assim, ela acarreta em um aumento de R$14,20 para cada 100 kwh consumidos durante o mês.

Como economizar na conta de luz corretamente

Existem diversas medidas simples que podemos tomar em nossa casa durante o mês, para que o valor da conta de luz seja reduzido. Como, por exemplo:

Aproveitar ao máximo a luz natural durante o dia. Para isso, mantenha as portas, janelas abertas. Além disso, apague as luzes ao sair de um cômodo. Isso pode reduzir drasticamente o gasto diário de energia elétrica; Adquirir lâmpadas mais econômicas também pode ajudar. As lâmpadas incandescentes precisam ser substituídas por opções mais modernas. Como, por exemplo, as lâmpadas de led que são até 80% mais econômicas que as antigas; Quando não estiver usando, retirar os aparelhos eletrônicos da tomada também ajuda a economizar energia. Afinal, quando esses itens estão em stand by, continuam consumindo energia elétrica; Diminuir o uso de aparelhos elétricos é uma das formas mais eficazes de economizar luz. Exemplificando, passe roupas apenas uma vez por semana, tome banhos mais curtos. Ademais, utilize a máquina de lavar somente quando for indispensável. Os eletrodomésticos são os principais responsáveis pelo alto consumo de energia de uma residência.

Com essas medidas simples, já no primeiro mês você poderá notar a diminuição do valor de sua conta de luz. Dessa forma, você economiza e ainda ajuda o planeta.

Agora que você já sabe mais como funciona a cobrança de energia e algumas medidas simples para economizar corretamente, coloque essas ideias em prática. Dessa maneira, veja o valor de sua conta de luz diminuir drasticamente, mês após mês.