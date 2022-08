A gestão de uma empresa deve ser dinâmica, holística e objetiva, considerando a complexidade da era digital, bem como suas oportunidades e desafios.

A gestão holística é viabilizada pela tecnologia no mercado atual

É muito importante que uma empresa seja direcionada desde o seu surgimento para que a gestão ocorra de maneira orgânica. Dessa forma, ela se torna holística através do andamento dos projetos e do direcionamento dos recursos empresariais.

Independentemente do porte ou segmento da marca, é fundamental que o gestor analise o mercado e considere otimizar os processos para modificar seus fluxos.

Os desafios do mercado

Gerir uma empresa na era digital pode ser desafiador. Contudo, uma empresa de pequeno porte que é direcionada desde o seu surgimento, eleva a sua chance de inovar.

A gestão holística ocorre quando a empresa planeja estratégias através de uma ferramenta mercadológica. Já que uma ferramenta na gestão ampara a análise da marca sobre os fatores externos que impactam diretamente o seu resultado.

Analise o mercado de forma ampla

Ao realizar um plano de negócios que contemple o cenário no qual a empresa se encontra, a gestão deverá analisar a economia atual e a inovação do seu concorrente. Dessa forma, a gestão se torna resiliente e holística por conta do impacto dos projetos da empresa nas suas áreas internas e no seu nicho de atuação.

Considere os projetos na gestão interna

Todos os fluxos realizados internamente na gestão de uma empresa impactam a entrega final feita ao cliente. Portanto, a gestão atual deve ser holística e dinâmica para que seja resolutiva.

Embora pareça desafiador, o investimento em tecnologia e a adaptação de ferramentas analíticas de mercado, com a matriz Swot ou a análise Pest, são fatores que tornam a gestão holística um processo orgânico dentro das estratégias da marca.

Vendas, marketing, estoque, logística, atendimento e relacionamento

Ao elevar o volume de vendas da empresa por meio de ações inbound marketing, por exemplo, a gestão deve considerar o seu estoque, a logística, o atendimento, o prazo de entrega, o relacionamento com o cliente, dentre outros fatores.

Destaque o seu diferencial competitivo

No entanto, quando essa ação é gerada de forma tecnológica, todos esses fatores são automaticamente considerados. Portanto, a gestão holística pode ser facilitada pelo investimento em tecnologia.

Sendo assim, investir em tecnologia é uma forma de se destacar no mercado, sendo um diferencial competitivo para uma empresa de pequeno porte no mercado atual.