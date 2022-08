Entender a importância de valorizar as suas qualidades pode lhe ajudar a perceber por que esse tipo de prática vem sendo cada vez mais discutida pelas mídias. Afinal, a autovalorização tem um papel interessante em nossas vidas, e pode contribuir para a nossa qualidade de vida e bem-estar.

Isso porque, se pararmos para pensar, quando começamos a enxergar apenas os nossos defeitos, tendencialmente a nossa autoestima se abala, nossos relacionamentos podem enfraquecer e até mesmo nossas atitudes sociais podem ser mais contidas.

Por isso, reunimos reflexões sobre o tema para que você venha pensar sobre isso com a gente. Confira!

Qual a importância de valorizar as suas qualidades?

São diversos os motivos pelos quais a autovalorização se torna importante para as nossas vidas. Se não soubermos enxergar qualidades em nós mesmos, em nenhum momento de nossas vidas, podemos ter um humor mais deprimido, sensação de falta de pertencimento e, em alguns casos, é possível que o indivíduo comece a se isolar por conta da baixa autoestima.

Com isso em mente, venha refletir com a gente sobre a importância de valorizar as suas qualidades:

1. Aumento da autoconfiança e autoestima

Quando começamos a dar mais atenção para as nossas qualidades, temos maiores chances de aumentar a nossa autoconfiança e autoestima. Podemos perceber que temos atributos que impactam positivamente na nossa imagem e na nossa vida como um todo, contribuindo para um bem-estar geral.

2. Diminui as chances de se abalar com as críticas

Todo mundo, em algum momento da sua vida, irá receber alguma crítica de alguém. Faz parte. Porém, a forma como absorvemos a crítica destrutiva é completamente diferente, de pessoa para pessoa. Isso porque essa absorção pode estar relacionada à autoimagem e à autoestima. Se costumamos nos ver como incapazes, as críticas podem abalar ainda mais nosso emocional.

3. Passa a enxergar alguns fatores negativos como um propósito para crescimento

A importância de valorizar as suas qualidades também se associa com um antagonista: enxergar os potenciais defeitos. Porém, com uma perspectiva diferente: quando enxergamos nossos defeitos e, ao mesmo tempo, valorizamos nossas qualidades, tendencialmente teremos mais forças para buscar melhorias e crescimentos com base nos pontos fracos.

Isto é, ao invés de querer esconder os defeitos, podemos usá-los como metas, por exemplo.

4. Melhora o autoconceito e pode promover mais qualidade de vida

O autoconceito também pode estar associado à nossa qualidade de vida. Se temos um autoconceito mais positivo, podemos encarar novos desafios, ir atrás dos nossos sonhos, etc. E tudo isso pode contribuir para uma vida mais plena, feliz e realizada.

5. Pode melhorar os relacionamentos

Por fim, a importância de valorizar as suas qualidades também se envolve com uma melhora nos relacionamentos. Se temos consciência de que somos bons em X e Y, tendencialmente podemos nos sentir mais seguros dentro dos relacionamentos. Isso pode diminuir, por exemplo, problemas com ciúme ou medo de perder a pessoa querida.

Claro que essa não é a solução para todos os problemas de relacionamento, mas ter uma consciência dos seus atributos ajuda bastante na hora de se portar diante de outras pessoas. Pense sobre isso e comece a valorizar mais os seus pontos fortes. 😉