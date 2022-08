Acafe altera datas do Vestibular de Verão 2023

A Associação Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE) divulgou a alteração das datas do Vestibular de Verão 2023. De acordo com o novo cronograma, o período de inscrição será de 9 de setembro a 3 de outubro deste ano.

As inscrições deverão ser feitas de forma virtual, como ocorre tradicionalmente, por meio do site da Acafe. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão pagar a taxa de inscrição até o dia 4 de outubro.

O edital indica ainda que a consulta aos locais de prova poderá ser feita a partir do dia 28 de outubro, no site da instituição. Já a aplicação das provas está prevista para o dia 15 de novembro deste ano. As provas serão compostas por uma redação e por questões objetivas sobre assuntos do ensino médio.

A Acafe deve publicar o resultado final do Vestibular de Verão 2023 até o dia 7 de dezembro 2022. Nesta data, a Associação deve publicar a lista de classificados na 1ª chamada e também as orientações para as matrículas da primeira convocação.

A Acafe ainda não informou o número de vagas a serem ofertadas nesta edição do processo seletivo. Os cursos contemplados variam de acordo com a instituição.

Ao todo, a Associação reúne as seguintes instituições de ensino superior: FURB (Universidade Regional de Blumenau); UnC (Universidade do Contestado); UNESC (Universidade do Extremo Sul Catarinense); UNIDAVI (Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí); UNIFEBE (Centro Universitário de Brusque); UNIPLAC (Universidade do Planalto Catarinense); UNIVALI (Universidade do Vale do Itajaí); UNIVILLE (Universidade da Região de Joinville); UNOCHAPECÓ (Universidade Comunitária da Região de Chapecó); e UNOESC (Universidade do Oeste de Santa Catarina).

