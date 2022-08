Adesão ao Pix Saque se destaca; veja as diferenças para o Pix Troco

Dentre as diversas funcionalidades do Pix, o Pix Saque e Pix Troco, lançados no fim de 2021, vieram para diversificar as opções de acesso ao dinheiro físico. Contudo, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, informou que as duas modalidades não tiveram a adesão esperada pela instituição financeira.

Neto afirma que, “o Pix Saque e o Pix Troco estão crescendo de forma lenta, e queremos estimular mais seus usos porque eles são muito importantes, trazem muitos benefícios, principalmente para o pessoal do interior”.

Dados divulgados pelo Banco Central do Brasil informam que o volume de transações feitas até o momento por meio das duas ferramentas, se concentra em sua totalidade na modalidade do Pix Saque.

Detalhes das movimentações do Pix Saque e Troco

Durante o mês de julho, foram realizadas 267,612 milhões de operações com o Pix Saque. Já a modalidade de troco contou com 3.147 transações. A diferença entre o uso das duas modalidades é de mais de 8 mil por cento, na modalidade de saque, este valor representa 99% do total de transações ao juntar as duas ferramentas.

De acordo com especialistas do CNN Brasil Business, a expectativa em torno das ferramentas é alta devido ao sucesso do Pix como meio de pagamento instantâneo no Brasil. Contudo, diferente da ferramenta original, a implementação dos mecanismos são mais complexos e exigem mais tempo para serem alavancadas entre os usuários.

O líder de inovações financeiras da Fenasbac, Rodrigoh Henriques, informa que, “a expectativa do Roberto Campos Neto é alta por causa dos benefícios das ferramentas, então claramente todos esperavam que a adesão fosse a mais acelerada possível”.

Por outro lado, Henriques ressalta que o varejista, seja esse dono de padaria ou outro estabelecimento que queira operar nas duas modalidades, precisa previamente realizar um acordo com a instituição financeira.

“Isso está sendo processado, as pessoas estão entendendo ainda como funciona. Existe um tempo de maturação, mas eu acredito que a adesão vai ser impulsionada quando passar este período de entendimento dos estabelecimentos”, avalia.

Como funcionam as duas modalidades?

Dentre as duas modalidades, o Pix Saque dá a facilidade do cliente sacar dinheiro em um ponto de venda qualquer, podendo ser uma loja de bairro, uma padaria ou um supermercado, por exemplo.

Deste modo, o usuário chega ao estabelecimento e informa o valor desejado para o saque. Logo em seguida, o comerciante deve gerar um QR Code, para o qual o cliente irá apontar o seu celular e fazer o Pix, assim como funciona o pagamento por QR Code. Após ser realizada a transferência, o cliente receberá o valor físico depositado.

Já o Pix Troco, funciona de maneira semelhante, a única diferença é que o saque vem acompanhado de uma compra no estabelecimento, para a qual o cliente pode solicitar o valor do troco em dinheiro físico. Também é possível que o cliente pague em dinheiro físico e solicite o troco em forma de Pix. Ao final do procedimento, um extrato irá comprovar a transação que será computada pelo Banco Central.

A fim de fixar as duas modalidades do Pix, a Fenasbac, em parceria com a Pay Ventures e a ABFintechs, criaram um mapa que mostra quais locais aceitam realizar transações com as ferramentas de Saque e Troco. Para acessar o mapa basta clicar no link disponibilizado.