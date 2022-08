Agentes de Saúde e Endemias agradecem ao prefeito Ronaldo Lopes por diálogo com as classes

Integrantes da Comissão dos ACS e ACE de Penedo-AL, estiveram no início da tarde desta quinta-feira (25) na Rádio Grande Rio FM 99,1 durante o programa “A Voz da Cidade”, no momento em que o prefeito Ronaldo Lopes concedia entrevista ao Apresentador Antônio Silva, para agradecer pessoalmente ao gestor a atenção que vem dando em relação as suas demandas.

Márcio Monteiro e Rosimeire Souza, presidente e integrante da Comissão, respectivamente, tiveram seus nomes registrados pelo apresentador que em seguida facultou a palavra para o líder dos ACS e ACE.

Monteiro fez uso e disse: “o motivo de estarmos aqui é tão somente para agradecer ao prefeito o apoio da gestão relacionado as nossas lutas e por sempre estar disposto à dialogar conosco”, entendendo que a gratidão deve ser uma das maiores virtudes do homem.

Na oportunidade também estava presente o Secretário Municipal de Comunicação, Kim Emanuel. A Comissão se reuniu no mesmo dia a tarde com o Secretário de Saúde, Eptácio Correia onde o assunto pautado foi o “Pagamento do 14º Salário”.

Com Luiz Dantas