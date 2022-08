De acordo com informações recentes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a 45ª Expointer recebeu neste primeiro final de semana (27/8 e 28/8) um público de 154,2 mil pessoas no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, Rio Grande do Sul. Segundo destaca a divulgação oficial, o número é considerado recorde para os dois primeiros dias de evento.

Agricultura familiar: Mapa destaca o sucesso da 45ª Expointer

Conforme informa o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o 24ª Pavilhão da Agricultura Familiar (PAF), um dos mais visitados, sendo um projeto oriundo da parceria entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do RS (Seapdr/ RS) e outras entidades do setor (UFF/RJ, Fetag/RS, Emater/ RS, Fetraf Sul e Via Campesina).

Destaque para a agricultura

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) destaca que esse projeto tornou-se a principal ação comercial do ministério voltada a este público no país. De acordo com a divulgação oficial realizada na data desta publicação, neste ano, o pavilhão reúne 337 expositores de 166 municípios.

Além do Rio Grande do Sul, estão presentes empreendimentos de Minas Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro, ressalta o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Dados oficiais

São dez expositores a mais do que em 2019, último ano da feira antes da pandemia, quando 327 expositores participaram da feira. Os jovens comandam 95 destes empreendimentos e as mulheres estão na liderança de 66.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) informa que a área de orgânicos do pavilhão tem 21 empreendimentos. De acordo com dados da Emater/ RS, as vendas no PAF aumentaram 278% em relação ao primeiro dia do ano passado. No comparativo ao primeiro dia da feira de 2019, houve um acréscimo de 72,16%.

Oportunidades para os pequenos produtores

A divulgação oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) destaca que os visitantes poderão experimentar produtos tradicionais da agricultura familiar como queijos, salames, melado, geleias, compotas, mel, vinhos, espumantes, cachaças e panificados como pães e cucas.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) destaca que o espaço contará também com quatro cozinhas que oferecerão pratos com produtos oriundos das agroindústrias familiares.

O agronegócio ampara a economia nacional

Esse tipo de ação e/ou evento realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) é muito importante para o setor agrícola, já que o agronegócio impacta diretamente a economia do país, sendo um dos pontos de maior destaque, considerando a retomada econômica no período pós pandemia.