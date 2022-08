Ainda não desbloqueou seu cartão Mesa Cheia ou Bolsa Auxílio Permanência? Veja aqui como fazer

Programas de distribuição de renda criados pela Prefeitura de Penedo também priorizam o comércio penedense

Secom PMP

Beneficiários dos programas criados pelo Prefeito Ronaldo Lopes que acrescentam R$ 100,00 (cem reais) estão utilizando o benefício de uso exclusivo no comércio de Penedo.

Passados menos de 10 dias da entrega dos cartões do Mesa Cheia e do Bolsa Auxílio Permanência, as compras de alimentos, itens de higiene pessoal e de farmácia ultrapassam a soma de 28 mil reais.

Até sexta-feira, 05 de agosto, estudantes da Educação para Jovens e Adultos (EJA) utilizaram o equivalente à soma de R$ 18.849,00 por meio do cartão Bolsa Auxílio Permanência, nos 26 estabelecimentos conveniados ao programa.

O mesmo número de mercearias, mercados e farmácias de Penedo também está disponível para as 3 mil famílias incluídas no Mesa Cheia, auxílio instituído por Ronaldo Lopes para atender quem não recebe nenhum tipo de benefício do governo federal.

Apesar do alcance imediato ser maior do que o do Bolsa Auxílio Permanência, a utilização do Mesa Cheia entre 28 de julho – quando a Prefeitura de Penedo iniciou a entrega do cartão – e a última sexta-feira, 05, ficou abaixo dos dez mil reais (R$ 9.897,99).

Desbloqueio do cartão

De acordo com dados da Sicon Card, empresa administradora dos cartões dos programas de distribuição de renda da Prefeitura de Penedo, muitos cartões continuam sem uso porque ainda não foram desbloqueados pelo usuário.

O procedimento para desbloqueio é simples, basta entrar em contato pelo 08000068261, por meio do aplicativo para smarthphone Sicon Card ou com orientação de servidores da Semed ou da Semdsh.

No aplicativo da Sicon Card ou no portal eletrônico da empresa também é possível consultar saldo e extrato do cartão Mesa Cheia ou do Bolsa Auxío Permanência, digitando os oito últimos dígitos do cartão no campo usuário e o número do CPF, sem incluir outros caracteres (barra ou traço), no campo senha.

Texto Fernando Vinícius