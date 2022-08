A Alpargatas é uma das empresas que iniciam a semana divulgando oportunidades de emprego em São Paulo. Veja, a seguir, as orientações que o Notícias Concursos preparou para garantir sua vaga e contratação em um dos nomes empregatícios do Brasil.

Alpargatas tem novas vagas de emprego em São Paulo

A empresa está divulgando cargos com benefícios e salários compatíveis com o mercado. São diversas possibilidades de contratação para profissionais que estejam em busca de uma chance empregatícia em uma equipe de sucesso. Veja quais são as funções disponíveis.

Analista de Qualidade e Desenvolvimento de Fornecedores Pleno

Executivo de Vendas – Atacado – Brasilia, Campo Grande, Salvador e Recife

Advogado Pleno

Analista de FP&A Sr – Financeiro

Analista de Transportes Sênior

Analista de ITSM PLENO

Fábrica Campina Grande (22) – Analista da Engenharia Industrial

Analista de Treinamento Senior

Analista Pleno Inteligência Comercial

Coordenador de Suprimentos – Matéria Prima

Analista Projetos de Inovação de Produtos – Fábrica Campina Grande

Analista Sr de Trade Marketing Global | Comercial

Assistente Administrativo – Franquias

Especialista SAP MM – AMS

Banco de Talentos – Vem ser Alpa!!

COORD JURÍDICO CORPORATIVO

Analista de Governança Sênior – FINOPS

Data & Analytics manager

Analista de Produto SR – Sneakers e Calçados Fechados Havaianas

Especialista de Governança – ITSM

Analista de Projetos Sênior – (Financeiro de projetos)

Executivo de Vendas – Distribuidor – Goiânia, Manaus, Vitória da Conquista, Maceió e Natal;

Analista Operações Financeiras Sênior

Especialista de Business Intelligence

Executivo de Vendas – Atacado – Florianópolis e Belo Horizonte

Designer Footwear PL – Temporário

ESPECIALISTA CORP EXCELENCIA OPERACIONAL

Executivo de Vendas – Distribuidor – Cuiabá

ESPECIALISTA RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Executivo de Vendas – Misto – Cuiabá e Pará.

Como se candidatar

Para se candidatar a um dos cargos da Alpargatas, os interessados devem acessar o site de inscrição, selecionar a vaga desejada e cadastrar currículo atualizado. Ressalta-se a importância de identificar todos os critérios exigidos pela empresa, antes da candidatura.

Saiba mais sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Acompanhe os processos de seleção e recrutamento disponíveis pela empresas nacionais.