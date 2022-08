Alvarez & Marsal recruta estudantes do ensino superior no sudeste

A Alvarez & Marsal, empresa global especializada em consultoria, está recrutando estudantes do ensino superior na região sudeste. As chances são para o programa de estágio 2023, que visa preencher 80 vagas no Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP).

Segundo a empresa, que reforça que reconhece o poder das pessoas, suas vivências, experiências e capacidades, cerca de 30% das vagas serão destinadas à diversidade.

São elegíveis a estudantes matriculados nos cursos de Administração, Economia, Engenharias, Contabilidade, Direito, Tecnologia e Saúde, com formatura prevista entre dezembro de 2023, julho de 2024 ou dezembro de 2024. Os candidatos também devem ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais.

Além da capacitação técnica, a empresa busca pessoas com capacidade analítica, vontade de aprender, proatividade e disposição para colocar a mão na massa.

O início do estágio está previsto para janeiro de 2023 e os contratados receberão bolsa auxílio compatível com o mercado, além de uma série de benefícios, como: vale refeição, vale transporte, seguro de vida e acesso ao Gympass.

Como se candidatar

Os interessados poderão se candidatar clicando aqui. A seleção será dividida em etapas, que incluem:

Testes de fit cultural e potencial bruto

Entrevista com RH

Entrevista com Consultores

Retorno positivo

Outros detalhes das etapas serão dados ao longo do processo, mas, em caso de dúvidas, os candidatos poderão entrar em contato com o time de RH pelo e-mail recruitingbrazil@alvarezandmarsal.com.

Sobre a empresa

Empresa privada desde sua fundação, em 1983, a Alvarez & Marsal (A&M) é líder mundial em serviços profissionais, fornecendo serviços de consultoria, aprimoramento de desempenho de negócios e gestão de recuperação.