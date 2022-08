Amazon anuncia vagas de emprego; confira os cargos

A Amazon, uma das empresas mais valiosas do mundo, anuncia abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS LOCAL Sales marketplace team lead São Paulo/SP Solutions architect intern São Paulo/SP Launch program manager Brazil Customer service-delivery station Brasilia, Distrito Federal Program Manager São Paulo/SP Software developer I São Paulo/SP Marketing manager São Paulo/SP

Sobre a Amazon

Criada por Jeff Bezos em 1994, o executivo resolveu criar um novo modelo de negócio: vendas e distribuição online de livros. Atualmente a Amazon comercializa produtos diversos, incluindo brinquedos, eletrônicos, vestuários e acessórios.

Além disso, a gigante do varejo online oferece serviços, como a Amazon Web Services (serviços de armazenamento em nuvem), Amazon Prime (streaming) e Alexa (assistente virtual), entre outros serviços.

Segundo a companhia, seu principal valor é conhecer as necessidades de seus consumidores. A Amazon também prega pela velocidade e inovação, fatores que contribuíram para a formação de uma cultura organizacional focada no cliente. Atualmente a Amazon está entre as empresas mais valiosas do mundo.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Amazon e cadastrar-se no cargo desejada.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

