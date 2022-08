Ambev abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

Uma das maiores indústrias de bebidas no Brasil, a Ambev, abre novas oportunidades de trabalho para serem preenchidas em diversas cidades brasileiras. A companhia está buscando profissionais comprometidos, que gostem do trabalho em equipe e que se identifiquem dentro de um ambiente inclusivo e colaborativo. Continue lendo e veja todas as informações sobre como se candidatar.

Ambev anuncia a contratação de novos funcionários para atuar em cidades brasileiras

Uma das mais tradicionais indústrias de bebidas alcoólicas e não no Brasil, a Ambev, está disponibilizando novas oportunidades de trabalho. Para fazer parte da equipe a companhia está buscando talentos diversos, que estão dispostos a continuar construindo sua história, gostem de trabalhar em equipe e sejam responsáveis dentro do setor que escolherem exercer.

Veja agora as oportunidades disponíveis para candidatura e suas localidades de atuação:

Aprendiz Apuração de Resultados para áreas de Vendas — Uberlândia e Uberaba;

Aprendiz para Cervejaria — Aquiraz e Agudo;

Aprendiz de Engenharia — Porto Alegre;

Analistas Sênior Análise Contábil — Jaguariúna;

Analista Jurídico Júnior — Salvador;

Analistas Júnior Contábil — Jaguariúna;

Analistas Júnior Backoffice de FP&A — Jaguariúna;

Analistas de Controle — Mauá;

Estagiários Cervejaria — Santa Catarina;

Ajudante de Motorista — Sete Lagoas;

Ajudante de Armazém — Sete Lagoas;

Banco de candidatos Ajudante de Armazém para o turno C — Sete Lagoas;

Banco de Pessoas portadores de deficiência — Rio de Janeiro;

Banco de Talentos Diversidade — Passo Fundo;

Banco de Talentos — Virgínia e Pouso Alegre;

Conferentes — Cascavel;

Coordenadora de Planejamentos Logísticos — Camaçari.

Como se candidatar

Os interessados em participar da seleção na empresa Ambev deverão preencher seu cadastro dentro da área que pretende ocupar através do link de participação.

