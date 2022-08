Americanas abre vagas de emprego pelo Brasil

As lojas Americanas estão disponibilizando chances de contratação para quem está em busca de uma oportunidade que gere estabilidade financeira e muitos benefícios. Acompanhe as informações disponíveis e veja as funções para candidatar-se em diversas regiões do país.

Americanas abre vagas de emprego pelo país

As lojas Americanas estão divulgando os cargos, a seguir, considerando como público alvo os profissionais qualificados e comprometidos com o sucesso de suas atividades.

Analista Comercial Júnior | Vestuário;

Analista de Inteligência de Negócios Júnior (Dados) | Rentabilidade;

Analista de Marketing Pleno – Performance | Americanas.com (O2O);

Agente de Relacionamento (PCD);

Analista de Métodos e Processos Junior | Conteúdo;

Analista de Métodos e Processos Júnior | Operação de Lojas;

Analista Comercial Jr. | Americanas Mercado;

Advogado(A) Contencioso Civil Junior;

Advogado Júnior | Jurídico;

Analista Comercial de Abastecimento Jr. | Bebê;

Analista Comercial Jr. | B2B CAPEX;

Analista Comercial Junior | Comercial;

Analista Comercial Junior | VEM;

Analista Comercial Pleno | Abastecimento;

Analista Comercial Pleno (Farming);

Analista Comercial Pleno | Vestuário;

Analista Comercial Sênior | VEM;

Analista de Abastecimento Comercial Junior;

Analista Comercial Jr. | Americanas S.A;

Analista de Marketing Pleno (Eventos);

Analista de Marketing Pleno (CRM);

Analista de Marketing Pleno (Growth);

Analista de Marketing Pleno (Mídia);

Analista de Comercial Junior | Setor Fraldas;

Analista de Dados Sênior | BEE;

Analista de Inteligência de Negócio Jr. | VEM;

Analista de Inteligência de Negócios Jr l Plataforma de Dados;

Analista de Inteligência de Negócios Pleno | Marketing | Submarino | Customer Analytics;

Analista de Marketing Júnior | CRM | Submarino;

Analista de Marketing Júnior – Performance | Submarino;

Analista de Marketing Pleno;

Analista de Marketing Pleno – Performance | Submarino;

Analista de Marketing Pleno | Skoob;

Analista de Marketing Pleno (Suporte/Atendimento);

Analista de Marketing Pleno | VEM;

Analista de Marketing Sênior | Tráfego e Growth.

Como se candidatar

Para efetuar a inscrição no processo seletivo da Americanas, os interessados podem acessar a página, selecionar a vaga pleiteada e cadastrar currículo. É importante observar os critérios exigidos para cada cargo.

