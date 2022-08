Americanas S.A abre vagas para programa de estágio

Já imaginou iniciar a carreira em um dos maiores marketplaces do Brasil? Esta pode ser a sua chance, já que a Americanas S.A., detentora de grandes marcas como Americanas, Submarino e Shoptime, abriu vagas para seu programa de estágio em loja — uma das principais portas de entrada para quem deseja como líder de loja. As vagas também são elegíveis para pessoas com deficiência (PcD).

O processo seletivo visa recrutar estudantes de todo o Brasil com graduação prevista para julho de 2023, matriculados nos cursos de Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Economia Estatística, Física, Matemática e Engenharias. Não é preciso ter nenhuma experiência prévia, mas disponibilidade para estagiar 30 horas semanais no modelo presencial é fundamental.

De acordo com a empresa, o estágio em loja é ideal para quem deseja somar diferentes experiências na sua carreira. Isso porque, o programa tem curta duração, mas garante que os estagiários aprendam na prática tudo o que precisam para se tornarem um Gerente de Loja. Durante oito meses, os contratados participarão de um job rotation em todas áreas da Loja, treinamentos e de projetos inovadores. Além disso, eles terão contato próximo com a alta liderança, que acompanhará os jovens durante todo o programa.

Os estagiários receberão bolsa compatível com o mercado, vale refeição e seguro de vida e terão direito a descontos nas lojas online e físicas e clube de descontos Allya.

Como se candidatar

Os interessados têm até o dia 4 de setembro para se inscrever pela página do programa, disponível aqui. O processo seletivo será predominantemente online e inclui algumas etapas como Testes Online Gamificados, Desafio Decode, Game Americanas S.A., Desafio com Liderança e Painel com a Diretoria.