Anitta se torna a nova embaixadora global do Nubank

A cantora e empresária Anitta acaba de mudar de cargo no Nubank, um dos maiores bancos digitais da América Latina. A artista ficou 1 ano na função de conselheira e agora se torna a “embaixadora global da marca”.

Atualmente, a Anitta tem uma carreira sólida fora do país, esse pode ser um dos motivos que a levou ser contratada para representar a fintech pelo mundo.

Quando ainda estava no setor de aconselhamento da empresa, a cantora contribuiu com a definição da estratégia de ESG (sigla em inglês que se refere a aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa de uma empresa), com o lançamento do Instituto Nu, entre outros serviços.

Segundo o Nubank, a nova função da Anitta permitirá que ela auxilie na estratégica de marketing do banco digital para na expansão nacional e internacional da marca.

De acordo com o CEO e fundador da empresa, David Velez, a “Anitta é uma empresária extraordinária e somos muito gratos por suas contribuições até hoje”, diz ao destacar o desempenho da cantora na instituição.

“Desde que ingressou no Nubank, tem desempenhado um papel importante ao trazer muito dessa expertise e conhecimento para nossa empresa. Estamos ansiosos para continuar trabalhando com ela em sua nova missão como embaixadora de marketing”, afirmou o executivo.

A artista manifestou a sua felicidade por meio de uma nota, em que reafirma acreditar no banco digital e em tudo que ainda desenvolverão como parceiros.

“Receber o convite de ser a embaixadora global do Nu me deixou extremamente feliz e orgulhosa. Assumo essa nova responsabilidade trabalhando no desenvolvimento da educação financeira de milhões de pessoas”, disse a cantora.

Nubank contrata novos profissionais

A fintech também anunciou ter novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades em São Paulo/SP.

Confira abaixo as oportunidades:

Analista AML/KYC;

Analista Sênior de Operações Regulatórias – Políticas de Aplicação;

Assistente de Fraude – exclusiva para pessoas trans e travestis;

Assistente de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Júnior;

Cientista de Dados Sênior;

Designer de Produto;

Designer de Produto Sênior;

Diversidade – inclusão da comunidade negra;

Diversidade – inclusão de pessoas com deficiência;

Engenheiro de Machine Learning;

Engenheiro de Segurança Móvel;

Engenheiro de Software;

Engenheiro de Software – PCD;

Engenheiro de Software de Segurança;

Especialista AML/KYC;

Especialista em Cloud Security Engineer;

Especialista em Risco de Modelo – Data Science;

Especialista em Segurança da Informação;

Especialista Sênior em Orçamento;

Gerente de Produto, Técnico – Equipes de Plataforma;

Gerente de Segurança Empresarial;

Gerente de Tecnologia;

Gerente de UX;

Gerente Sênior de UX Designer;

Pesquisador Sênior de UX;

Pessoa Gerente de Projetos de Arquitetura e Construção – vaga afirmativa para a comunidade negra;

Pessoa Supervisora de Fraude – exclusiva para pessoas trans e travestis;

Senior Staff Designer de Produto.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do Nubank e cadastra-se no cargo desejado