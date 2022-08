Aplicativo do Nubank apresenta bug nas operações via PIX nesta sexta, 5

De acordo com clientes do Nubank, o serviço de Pix da fintech está instável nesta sexta-feira (5). Os usuários alegam que o aplicativo está demorando para receber ou enviar transferências pelo sistema instantâneo de pagamentos.

Conforme os dados do Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, as reclamações tiveram início às 11h38 de hoje e chegaram a 264 às 12h23. O bug está afetando as operações no aplicativo tanto para iPhone (iOS) quanto para Android.

Em suma, ao tentar efetuar uma transferência pelo aplicativo da fintech, ela não cai na conta do destinatário. Já no procedimento inverso – transferência de outro banco para o Nubank -, aparece a notificação de “erro na chave”, não sendo possível finalizar a transação.

Ainda segundo os dados do Downdetector, os principais problemas estão relacionados às transferências via Pix (81%), mas 14% dos usuários reclamam que não conseguem fazer o login, enquanto outros 3% apontam impossibilidade de pagar contas pelo app.

Contudo, é importante lembrar que não é a primeira vez que o Nubank apresenta esse erro no Pix.

Pix parcelado do Nubank

Recentemente, o Nubank lançou um novo serviço. O Pix no Crédito permite que os clientes possam usar o limite do cartão de crédito para realizar uma transação via Pix parcelada.

Os usuários poderão optar por fazer o Pix com pagamento em uma única parcela ou em até 12 vezes. De todo modo, os destinatários recebem os valores integrais de forma instantânea.

Antes de realizar a transação, os interessados ainda conseguem fazer uma simulação para verificar a possibilidade das parcelas. Todavia, segundo a fintech o novo recurso está sendo liberado de forma gradual.

Veja como usar o recurso

A operação pode ser realizada de duas formas, com uma chave Pix ou com o QR Code do Pix. Confira o passo a passo de ambas as possibilidades:

Transação por uma chave Pix

Acesse o aplicativo do Nubank; Clique no atalho “Área Pix” e depois em “Transferir”; Digite o valor da transação; Informe a chave Pix; Confirme os dados de quem receberá a transferência; Entre em “Escolher como transferir” e, logo após, “Cartão de Crédito”; Escolha o número de parcelas que você deseja; Revise os detalhes da transferência; Digite a sua senha de 4 dígitos e pronto.

Transação por um QR Code

No seu aplicativo Nubank, acesse o atalho “Pagar”; Feito isto, selecione “Pagar Pix com QR Code” e, logo após, “Ler QR Code”; Escaneie o código e confirme os dados de quem receberá a transferência; Clique em “Escolher como pagar” e, logo após, “Cartão de Crédito”; Escolha o número de parcelas e revise os detalhes da transferência; Digite sua senha de 4 dígitos para finalizar a operação.