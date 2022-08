A Arcor do Brasil é uma empresa de alimentos e chocolates que faz parte do dia-a-dia de muitos brasileiros. A companhia está divulgando oportunidades de emprego para profissionais que estejam buscando reintegração no mercado de trabalho.

Arcor do Brasil abre vagas de emprego em São Paulo

A empresa está iniciando a semana com muitas oportunidades que proporcionam salário compatível com o mercado, benefícios e estabilidade financeira. Veja, a seguir, as principais informações disponíveis.

Analista de Capital Humano Pl;

Auxiliar de Operações Logísticas;

Analista de Capital Humano Sr – Período Determinado;

Advogado(a) PL;

Almoxarife;

Almoxarife PCD;

Auxiliar de Produção – Contagem;

Auxiliar de Produção PCD – Bragança Paulista;

Auxiliar de Produção – PcD Campinas;

Analista Capital Humano Sr;

Analista Operações Capital Humano Sr;

Analista Operacoes Comex Pl;

Analista Operações Comex PL;

Analista Operacoes Comex Sr;

Assistente Administrativo;

Aux. de Logística – Bragança Paulista;

Aux. de Logística;

Ajudante de Produção;

Auxiliar de Produção – (Campanha de Páscoa);

Auxiliar de Produção – Campinas;

Aux. de Logística PcD – Bragança Paulista;

Auxiliar Administrativo (Portaria Fiscal).

Como se candidatar

Os interessados em fazer parte da equipe de sucesso da Arcor do Brasil podem acessar o site de inscrição e candidatar-se para uma das oportunidades disponíveis, considerando todos os critérios de exigência e requisitos importantes para a seletiva. A partir disso, basta cadastrar currículo e aguardar o retorno da empresa.

