Arezzo&CO tem NOVAS vagas de emprego no país

A Arezzo&CO anuncia novas posições de trabalho para atuação em cidades do Brasil. A empresa está em busca de profissionais que gostem de trabalhar em equipe, sejam comprometidos e tenham paixão pelo que fazem. Continue vendo e veja todas as informações necessárias para o cadastro.

Arezzo&CO divulga novas contratações em cidades do Brasil

Possuindo mais de cinquenta anos de história, a Arezzo&CO é um destaque nacional em suas marcas próprias. Atualmente a companhia é considerada a maior house of brands do país, possuindo dezesseis marcas em seu portfólio. Dentre suas marcas, destacam-se: Vans, Schütz, Arezzo, Anacapri, Reserva, Eva, My Shoes e Baw e diversas outras.

É importante informar que as vagas abertas são elegíveis para todos os profissionais que se identifiquem com o perfil da companhia, independente de gênero, cor, raça, etnia, orientação sexual, religião ou nacionalidade, todos são bem vindos, sem exceções, em qualquer área escolhida para atuação.

Confira as oportunidades disponíveis para candidatura, caso não encontre nenhum cargo dentro do seu perfil profissional, basta cadastrar o currículo dentro do banco de talentos da companhia, dessa forma, quando uma oportunidade nova surgir o candidato será avisado pela própria empresa.

Copeiros — São Paulo;

Estoquistas — São Paulo;

Analistas Comerciais DTC — São Paulo;

Analistas de Comunicação — Campo Bom;

Analistas de Conteúdo Digital — Campo Bom;

Analistas de Desenvolvimento de Materiais — Campo Bom;

Analistas de Marketing Digital — Campo Bom;

Banco de Talentos Exclusivo para PCD;

Banco de Talentos;

Estagiário em Merchandising — São Paulo.

Como se candidatar

Para tornar-se um membro da equipe Arezzo&CO, os interessados devem cadastrar seu currículo através da página de inscrições.

