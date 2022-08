As 10 melhores capas para titulares de cartão Samsung Galaxy S9 (2022)

A série Galaxy S é a principal série da Samsung. O Galaxy S9 foi um dos telefones mais estilosos de sua época, e muitas pessoas ainda o usam. O telefone vem com um vidro traseiro, que é bastante forte, mas a negligência pode quebrá-lo. Portanto, é essencial ter uma capa para proteger o Galaxy S9.

Os estojos de carteira são os melhores se você está ansioso por um estojo robusto para proteger seu smartphone e transportar coisas dentro dele. Você pode usar os estojos da carteira para guardar seus itens essenciais, como cartões e moedas, enquanto também protege seu telefone e não faz com que seu bolso pareça volumoso. Se você tem procurado o melhores casos de titular de cartão Samsung Galaxy S9listamos alguns dos melhores neste artigo.

Lista de estojos de titular de cartão Samsung Galaxy S9 2022

Segue abaixo uma lista de alguns dos melhores casos de titular de cartão Samsung Galaxy S9 que você pode considerar ir para:

BENTOBEN com estojo de armazenamento oculto

Preço: US$ 14,99

Este estojo de carteira contém uma aba oculta que armazena todo o seu dinheiro e cartões. Além disso, isso é feito de um material de PC, tornando-o forte e de capa dura. E internamente, contém uma camada interna flexível de material TPU, tornando-o macio. Este estojo mantém a segurança do telefone fornecendo a tecnologia Air Cushion, que garante que o telefone permaneça seguro o tempo todo. Ele também se encaixa perfeitamente com o telefone Android. Tem muitas opções de cores. O espaço para o dinheiro e o cartão está escondido aqui. Este é um dos melhores casos de titular do cartão Samsung Galaxy S9 que você pode considerar.

Fecho de porta magnético para carteira Goospery

Preço: US$ 15,99

Esta capa é útil para quem não quer que suas capas de telefone sejam grossas. Isso significa que este estojo tem um design fino e fino que pode caber facilmente no bolso de alguém. A capa vem de uma marca confiável, então você não precisa se preocupar com sua qualidade. A textura do material da caixa é super suave. Ele também possui uma camada de bloqueio de RFID em sua parte superior. Também é muito confortável de segurar. A tampa protege de todas as extremidades e ângulos. Mas tem uma desvantagem, pois só pode colocar dois cartões para armazenamento.

Carteira de couro AKHVRS

Preço: US$ 16,09

este Carteira Samsung Galaxy S9 é feito de material de alta qualidade. O principal benefício ou vantagem de usar esta capa é que ela pode armazenar até 10 cartões nela. Ele também tem um ajuste perfeito. Ele mantém seu telefone seguro na hora de festas ou quaisquer outros eventos. Além disso, é feito de couro premium, dando ao seu telefone Android uma aparência profissional. Todos esses recursos o tornam um dos melhores estojos para portadores de cartão Samsung Galaxy S9 nesta lista.

Estojo para cartão de bolso com zíper S9

Preço: $ 20,99

Portanto, este é o melhor caso para o Samsung Galaxy S9 Android, pois oferece proteção máxima, fornecendo segurança zip. Portanto, não há preocupação com a durabilidade da aba magnética. Mas devido à proteção com zíper, o telefone fica bastante volumoso e fica difícil de transportar. A caixa também é feita à mão, não por máquinas. Este estojo é tão empolgante que você também pode colocar um banco de energia nele e carregá-lo para onde quiser. Ele também pode armazenar muitos cartões ao mesmo tempo nele. É muito fácil de usar, pois contém ímãs destacáveis. Ele também oferece uma opção de visualização flexível para vistas de retrato e paisagem.

Estojo tipo carteira Njjexfor Galaxy S9

Preço: US$ 12,99

Como o nome sugere, este estojo para cartão Samsung Galaxy S9 oferece uma aparência profissional. Além disso, isso é muito simples, de qualidade premium e muito bem feito. Ele contém uma aba magnética que mantém tudo com segurança. Também é leve, por isso é fácil de transportar. Ele contém uma manga para dinheiro e pode conter três cartas em si.

Bolsa MEUPZZK Bolsa Premium Couro PU

Preço: US$ 12,99

O design deste gabinete é simples, mas também atraente. Tem cores bonitas para o caso. Ele também tem um fecho magnético para sua segurança. Ele contém um buraco em si para segurança extra. Seu preço é razoável para que qualquer um possa pagar.

Mmhuo para Samsung Galaxy S9 com suporte de cartão para mulheres

Preço: US$ 12,99

Esta é a melhor coleção de capas femininas para o telefone Samsung Galaxy S9 Android. Ele também fornece uma grande proteção. Ele também tem uma ampla gama de cores nele. É facilmente acessível. Ele também contém um revestimento de silicone exclusivo dentro dele. Mas uma desvantagem é que você só pode armazenar dois cartões simultaneamente.

Carteira magnética GRATUITA com aba

Preço: $9.99

Ainda, outro dos melhores casos de titular de cartão Samsung Galaxy S9 você pode considerar ir para. Este estojo é bastante volumoso, mas, em troca, oferece proteção total. Ele também oferece várias cores nele. Isso contém uma aba magnética para manter seu cartão, dinheiro e outras coisas seguras e protegidas. Ele pode armazenar até 9 cartões nele. Ele também tem uma alça de pulso que facilita o transporte. Ele fornece proteção de todos os lados.

Carteira dobrável ProCase Folio

Preço: $10.99

Este caso contém um design bonito e também leve. Você pode levar isso em ocasiões formais e informais. Ele também tem um encaixe perfeito com um estojo dobrável. Oferece-lhe uma função antiderrapante e resistente ao desgaste. Mas sua principal desvantagem é que só pode armazenar até três cartões. Às vezes, os cartões armazenados também podem arranhar a tela do telefone.

Bolsa Carteira Area Premium em Couro PU

Preço: US$ 5,55

Este estojo está disponível a um preço muito razoável e também é feito de couro. Ele protege seu telefone contra poeira, arranhões e também outros danos. Contém aberturas cortadas com precisão para diferentes portas. Isso também vem em diferentes opções de cores. Ele pode armazenar até quatro cartões nele. Existem também algumas desvantagens, pois o fecho magnético do case não é tão resistente. Além disso, o couro não é forte. E não mantém o perfil fino do telefone.

Conclusão

Estes foram alguns dos melhores capas de carteira Samsung Galaxy S9 de 2022 que você pode considerar ir. Se você está ansioso para comprar estojos de titulares de cartão para o Samsung Galaxy S9 para protegê-lo de arranhões, amassados ​​e quaisquer outros danos, pode optar pelo Capas para portadores de cartão Samsung Galaxy S9 listamos neste artigo.

