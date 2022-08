Assaí Atacadista abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

A Assaí Atacadista se destaca pelo atacarejo. A companhia está divulgando oportunidades de emprego que garantem benefícios e salários compatíveis com o mercado, pelo Brasil. Veja as informações, a seguir.

Assaí Atacadista abre vagas de emprego pelo país

São diversas oportunidades disponíveis pela Assaí Atacadista, considerando profissionais proativos que busquem desenvolvimento profissional e agregar sucesso a todas as atividades do cargo desejado.

“Hoje, temos mais de 200 lojas, com mais de 60 mil colaboradores(as) que atuam com M-U-I-T-A paixão por atender nossos(as) clientes, desde pequenos e médios comerciantes e transformadores(as), até consumidores(as) finais que buscam por variedade e economia, cumprindo a nossa missão de abastecer os lares de milhares de brasileiros com alimentos e itens básicos”, disse.

Veja, a seguir, as informações sobre as vagas abertas, neste momento.

ACOUGUEIRO I – São Paulo/SP

Açougueiro I – Belém/PA

Analista Marketing Sênior – Inteligência de Mercado

Açougueiro I – Jundiaí/SP

Açougueiro I – Franco da Rocha/SP

Analista Planejamento Reporting Sr

Analista Processos Júnior

Açougueiro I – Hortolândia/SP

Açougueiro I – São Paulo/SP

Açougueiro I – Londrina/PR

Açougueiro I – Maringá/PR

Analista de Recursos Humanos – Recrutamento e Seleção – Contrato Determinado

Analista de Recursos Humanos Pl – Com foco em Carreiras e exclusiva para Pessoas com Deficiência

Analista de Sustentabilidade – Com foco em cadeia de valor

Açougueiro I – Dourados/MS

Açougueiro I – Presidente Prudente/SP

Analista de Recursos Humanos – Com foco em melhoria de processos

Açougueiro I – Contagem/MG

Analista de Recursos Humanos – Com foco em R&S para Expansão

Açougueiro I – Jundiaí/SP

Analista de Sustentabilidade Sênior – Reporting & Comunicação

Açougueiro I – Goiânia/GO

Ajudante de carga e descarga – Goiânia/GO

Ajudante de Manutenção CD – CUIABÁ

Açougueiro I – Duque de Caxias/RJ

Analista Atendimento Pleno – Redes Sociais – São Paulo/SP

Analista de Sustentabilidade Sênior – Reporting| ESG

Analista Gestão de Riscos Sênior

Analista Indicadores Júnior

Analista Marketing Sênior – Visual Merchandising

Analista Planejamento Jr

Analista Tributário Jr – Taguatinga/DF.

Como se candidatar

Para fazer parte da equipe, os candidatos devem acessar a página de inscrição, escolher uma das vagas disponíveis pela Assaí Atacadista e preencher as exigências solicitadas. Acompanhe todas as informações para participar do processo seletivo da empresa.

