Assistência social realizada pela Prefeitura de Penedo é destaque em Alagoas

Inclusão de famílias de baixa renda em programas tem alto percentual

Trabalhar para as políticas públicas alcançarem o maior número de pessoas que realmente precisam delas é meta prometida e cumprida no governo Ronaldo Lopes.

Com planejamento e atuação fora dos gabinetes, a gestão tem um dos melhores índices de inclusão e atualização de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza em programas sociais.

A avaliação é do Ministério da Cidadania, fundamentada em informações do Cadastro Único (CadUnico) que colocam Penedo, Arapiraca e Maceió com os três melhores resultados de Alagoas.

“A orientação do Prefeito Ronaldo Lopes é levar os serviços até as pessoas que mais precisam e é isso tem feito muita diferença para o povo de Penedo”, explica Rafael Ferreira, Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH).

A identificação de famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos ou metade do valor de um salário mínimo por pessoa inseriu mais de onze mil famílias no CadUnico em Penedo.

“No início do ano passado, quando assumimos a gestão da SEMDSH, havia cerca de nove mil famílias no Cadastro Único. Em um ano e seis meses, em meio à pandemia de Covid, nosso trabalho mais do que dobrou a inclusão no sistema que é a porta de entrada para os benefícios do governo federal”, destaca Rafael Ferreira.

Até junho, a base de dados oficial informa os seguintes avanços em Penedo:

21.202 famílias inseridas no Cadastro Único;

15.448 famílias com o cadastro atualizado nos últimos dois anos;

17.990 famílias com renda até ½ salário mínimo; e

14.025 famílias com renda até ½ salário mínimo com o cadastro atualizado.

Ainda de acordo com o Ministério da Cidadania, a Taxa de Atualização Cadastral (TAC) de Penedo é melhor do que a média nacional.

O trabalho da SEMDSH durante a gestão Ronaldo Lopes elevou o índice da TAC para 77,96%, mais de 6 pontos percentuais do índice geral, que encontra-se em 71,39%.

“Isso significa que o cadastro no município está bem focalizado e atualizado, ou seja, a maioria das famílias cadastradas pertence ao público alvo do Cadastro Único”, informa o órgão federal na página sobre Cadastro Único e o Auxílio Brasil a respeito do trabalho desenvolvido em Penedo.

