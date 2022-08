ATMA abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

A ATMA, uma das mais reconhecidas empresas de Trade Marketing anunciou novas vagas disponíveis para contratação. Para se candidatar será exigido alguns requisitos mínimos que podem variar de acordo com a colocação e nível hierárquico da colocação. Continue acompanhando para ter acesso a todas as informações sobre como se inscrever.

ATMA anuncia a contratação de novos colaboradores

Um dos maiores prestadores de serviços do Brasil, a ATMA é líder em marketing comercial, serviços de manutenção e gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Em busca de novos funcionários, a empresa lançou um novo processo de seleção que incluiu vagas em aberto, oportunidades reservadas exclusivamente para pessoas com deficiência e chances de estágio em várias unidades dispersas por todo o país.

Buscando por colaboradores, a companhia anunciou novas contratação em vários níveis hierárquicos. Para fazer parte da equipe, será exigido alguns requisitos que podem alterar conforme a colocação que o candidato pretende preencher.

É muito importante destacar que a empresa oferece vagas para todos os candidatos que atenderem às exigências, independente de cor, raça, gênero, religião, deficiência ou orientação sexual, todos são tratados com igualdade, independente do setor escolhido para atuação.

Confira as posições abertas para candidatura, segundo informações que foram retiradas da plataforma InfoJobs:

Supervisores de Trade Marketing — Goiânia;

Gerentes para o setor Administrativo — São Paulo;

Executivos setor de Vendas — Curitiba;

Engenheiros de Segurança do Trabalho — Rio Branco.

Como enviar seu cadastro

Quer tornar-se um colaborador da empresa ATMA? Para se inscrever é muito fácil, basta acessar o link de inscrições, clicar na vaga que pretende ocupar e ao final da página na aba “candidatar-se”, feito isso é só seguir os próximos passos e preencher atentamente todos os campos da ficha cadastral.

