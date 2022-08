Atos oferece vagas para profissionais de TI

O mercado de tecnologia está em franca expansão: somente no ano de 2022, até agora, foram geradas 30,6 mil novas vagas na área. Acompanhando a tendência, a Atos, empresa especializada em transformação digital, oferece novas vagas para profissionais de TI. Ao todo, são aproximadamente 300 postos de trabalho para profissionais interessados em trabalhar nas áreas de Service Desk, Suporte On Site, Programação de Software e SAP.

As chances são para os cargos de Analista Serviço ao Cliente, Analista Processos I, Consultor SAP, Consultor de Negócios, Analista de Suporte VIP, Service Delivery Analyst, Gerente de projetos, Analista de Processos, Técnico Suporte Usuário (Bilingue Espanhol) e muito mais.

Embora a empresa esteja sediada em São Paulo (SP), as posições são para atuação, também, no Centro de Inovação e Tecnologia, reinaugurado recentemente em Londrina (PR), e em outras cidades, como Camaçari, na Bahia. Parte das oportunidades também são para atuação no modelo de trabalho remoto, o que amplia o acesso de pessoas de todas as regiões do país ao processo seletivo.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas a empresa oferece oportunidades para profissionais de diferentes níveis.

Os contratados terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia de uma das maiores empresas do setor, além de participar em diferentes projetos com as principais tecnologias do mercado e em projetos globais que oferecem, além de um ambiente multicultural, a possibilidade de uma carreira internacional.

De acordo com a empresa, os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, que incluem plano de saúde, plano odontológico, previdência privada, incentivo à certificações e cursos de idiomas, seguro de vida, vale refeição, entre outros.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página da empresa no LinkedIn ou conferir diretamente as posições disponíveis no endereço www.linkedin.com/jobs/search/?keywords=atos.

A seleção será dividida em etapas e inclui análise do currículo, entrevistas e, em alguns casos, testes específicos.