Auxílio Brasil ajudou a gerar mais empregos

O Auxílio Brasil do Governo Federal ajudou a gerar mais postos de trabalho em todas as regiões do país. Ao menos é o que indicam os números da mais nova pesquisa “Expansão do Auxílio Brasil: Uma reflexão Preliminar”, publicada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Os números foram divulgados pelo Ministério da Cidadania.

O estudo do Ipea concluiu que o aumento na geração de empregos formais nos últimos meses tem relação direta com os pagamentos do Auxílio Brasil. Conforme os dados, houve a criação de 365 postos de trabalho para cada mil famílias que passaram a fazer parte do programa social. Os dados consideram os números já nesta nova versão do projeto.

“O Auxílio Emergencial do Governo Federal teve papel estratégico para mitigar efeitos sociais e econômicos da pandemia de Covid-19, além de conectar o programa permanente de transferência de renda do Ministério da Cidadania com indicadores de melhoria do mercado formal de trabalho”, diz nota publicada no site da pasta.

“O estudo técnico mostra uma evolução da política de transferência de renda em nosso país. O Auxílio Brasil vem com uma mudança de conceito em termos de proteção social. Procuramos trazer uma assistência social voltada à autonomia das famílias”, disse Ronaldo Bento na entrevista coletiva concedida para jornalistas.

A divulgação dos dados acontece justamente um dia depois do início das campanhas presidenciais. Oficialmente, a página do Ministério da Cidadania não pode mais fazer postagens na internet durante o período eleitoral. De qualquer forma, não há impedimento para que o Ministro faça coletivas de imprensa para divulgar números de projetos sociais.

Redução da pobreza

A mesma pesquisa do Ipea também aponta para uma projeção de redução da pobreza até o final deste ano de 2022. O levantamento considera o aumento no valor do programa de R$ 400 para R$ 600, bem como a elevação no número de usuários.

Dados do Ministério da Cidadania apontam que mais de 2,2 milhões de pessoas entraram na folha de pagamentos do programa social entre os repasses de julho e agosto deste ano. Ao todo, estima-se que mais de 20 milhões estejam aptos ao recebimento do benefício atualmente.

“Enquanto a expectativa é de que a extrema-pobreza cresça 15% no mundo segundo estimativa da Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil vai na contramão e terá queda de 24% até o fim de 2022”, diz a nota divulgada pelo Ministério da Cidadania.

Auxílio Brasil

Nesta semana, o Governo Federal segue com os pagamentos turbinados do seu Auxílio Brasil. Nesta quinta-feira (18), por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 8.

O Ministério afirma que todos os usuários recebem o patamar de ao menos R$ 600. Para realizar a movimentação, basta usar o app do Caixa Tem. Através do aplicativo, é possível pagar contas, transferir saldos e até gerar um código para saque. Veja no calendário abaixo:

9 de agosto: Usuários com NIS final 1 (já pago)

10 de agosto: Usuários com NIS final 2 (já pago)

11 de agosto: Usuários com NIS final 3 (já pago)

12 de agosto: Usuários com NIS final 4 (já pago)

15 de agosto: Usuários com NIS final 5 (já pago)

16 de agosto: Usuários com NIS final 6 (já pago)

17 de agosto: Usuários com NIS final 7 (já pago)

18 de agosto: Usuários com NIS final 8 (pago hoje)

19 de agosto: Usuários com NIS final 9

22 de agosto: Usuários com NIS final 0