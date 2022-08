AUXÍLIO BRASIL ANTECIPADO em SETEMBRO: Beneficiários podem ANTECIPAR parcela de R$ 600 do Auxílio Brasil; veja como

Beneficiários do Auxílio Brasil podem contratar o empréstimo oferecido pela Caixa Econômica Federal através do aplicativo Caixa Tem. É possível tomar até R$ 1 mil de crédito.

O calendário de pagamentos do Auxílio Brasil referente ao mês de agosto foi antecipado. No entanto, até o momento não há confirmação que a iniciativa será repetida em setembro, sendo assim, a previsão é que os próximos pagamentos do programa social comecem a partir do dia 19.

Devido ao período de 40 dias entre um pagamento e outro, os beneficiários do Auxílio Brasil podem procurar outros meios para conseguir dinheiro. A Caixa Econômica Federal oferece um microcrédito destinado aos cidadãos de baixa renda que desejam investir em seus negócios.

O SIM Digital é um crédito destinado ao Microempreendedor Individual (MEI), e para pessoa física que tem desejo de investir em um pequeno negócio. Para pessoa física, situação em que o inscrito no Auxílio Brasil se enquadra, o pedido pode ser feito online, no aplicativo Caixa Tem.

Como contratar empréstimo no SIM Digital

Em primeiro lugar, é necessário conferir as condições do serviço. Veja abaixo:

Para pessoas físicas

Limite do crédito de até R$ 1 mil;

Taxa de juros a partir de 1,95% ao mês;

Prazo para pagamento: até 24 meses;

A solicitação é feita digitalmente direto pelo aplicativo Caixa Tem.

Para o MEI

Limite de crédito de até R$ 3 mil;

Taxa de juros: a partir de 1,99% ao mês;

Prazo para pagamento: até 24 meses;

Todavia a solicitação por enquanto é somente nas agências. Contudo, a Caixa já informou que em breve a contratação também poderá ser feita pelo Caixa Tem.

VEJA COMO SOLICITAR:

Baixe ou atualize o app Caixa Tem; Atualize seu cadastro no aplicativo; Clique em “Crédito Caixa Tem“; Clique em “Contratar Crédito Caixa Tem”; Informe como você pretende usar o dinheiro do seu empréstimo. Lembre-se que é preciso informar que aplicará a quantia em algum empreendimento; Simule o empréstimo e escolha o valor das parcelas; Para quem ainda não tem poupança digital, a abertura pode ser feita na hora. Não há previsão de cobrança extra para realizar o procedimento; Confirme o pedido e aguarde os 10 dias previstos pelo Governo Federal.

Próximo pagamento do Auxílio Brasil

Os próximos repasses do Auxílio Brasil ocorrerão no próximo mês com valor de R$ 600 (previstos até dezembro), conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Veja as datas:

19 de setembro – NIS final 1;

20 de setembro – NIS Final 2;

21 de setembro – NIS final 3;

22 de setembro – NIS final 4;

23 de setembro – NIS final 5;

26 de setembro – NIS final 6;

27 de setembro – NIS final 7;

28 de setembro – NIS final 8;

29 de setembro – NIS final 9;

30 de setembro – NIS final 0.

Como consultar os pagamentos?

Por telefone

O beneficiário pode ligar no telefone 121, do Ministério da Cidadania;

Ademais, o beneficiário também pode ligar na central de atendimento da Caixa, pelo telefone 111.

Por aplicativos