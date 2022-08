AUXÍLIO BRASIL, Caminhoneiro, Taxista, Vale-Gás em AGOSTO; veja o que você poderá receber

O Governo Federal confirmou os pagamentos elevados do Auxílio Brasil e Vale-Gás neste mês de agosto. Além desses, também foram anunciados os repasses do Auxílio Caminhoneiro e do Auxílio Taxista.

As iniciativas foram implementadas com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição, que ficou conhecida como a PEC dos Benefícios.

Pagamento do Auxílio Brasil em agosto

O Auxílio Brasil será pago no valor mínimo de R$ 600 a partir deste mês. A previsão é que a alteração siga até dezembro deste ano.

Para o mês de agosto, o calendário de pagamentos foi antecipado. Dessa forma, os valores elevados serão pagos nas seguintes datas:

NIS final de NIS 1 – 09 de agosto;

NIS final de NIS 2 – 10 de agosto;

NIS final de NIS 3 – 11 de agosto;

NIS final de NIS 4 – 12 de agosto;

NIS final de NIS 5 – 15 de agosto;

NIS final de NIS 6 – 16 de agosto;

NIS final de NIS 7 – 17 de agosto;

NIS final de NIS 8 – 18 de agosto;

NIS final de NIS 9 – 19 de agosto;

NIS final de NIS 0 – 22 de agosto.

Pagamento do Vale-Gás em agosto

O vale-gás também teve o seu benefício elevado. O reajuste corresponde a 100% do preço médio do botijão de 13 kg. Considerando a média do preço nacional do gás de cozinha nesse mês, os beneficiários terão acesso a uma quantia equivalente a R$ 110.

Importante lembrar que os repasses do vale-gás ocorrem de forma bimestral, ou seja, a cada dois meses. Sendo assim, além do mês de agosto, o benefício será distribuído para as mais de 5 milhões de famílias contempladas em outubro e dezembro.

O cronograma de pagamentos do Vale-Gás é o mesmo do Auxílio Brasil. Para participar de ambos os programas é preciso ter inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Auxílio Caminhoneiro e Taxista

A PEC dos Benefícios ainda aprovou a criação de um voucher no valor de R$ 1 mil para caminhoneiros autônomos, pago durante cinco meses, entre agosto e dezembro.

Os taxistas também serão atendidos. Eles receberão seis parcelas de R$ 1 mil até dezembro, considerando dois pagamentos neste mês de agosto. O primeiro repasse ocorrerá no dia 16. “Já o pagamento dos taxistas incluídos na segunda etapa está previsto para o dia 30 de agosto”, segundo o Valor Investe.