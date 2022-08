Auxílio Brasil de R$ 1.200? Entenda a declaração de Bolsonaro

Durante o debate entre os candidatos à presidência do Brasil, o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro mencionou um Auxílio Brasil no valor de R$ 1.200 para as mães solteiras chefes de famílias monoparentais, ou seja, que não possuem um marido ou companheiro.

A declaração foi feita após uma pergunta do jornalista Rodolfo Schneider, acerca das dificuldades em liberar recursos para o programa sem deixar a responsabilidade fiscal. O presidente disse, a princípio, que cidadãos de baixa renda podem se inscrever para receber o benefício.

Entretanto, Bolsonaro não perdeu a oportunidade de criticar o governo do PT, afirmando conceder um benefício com valor três vezes maior do que o antigo Bolsa Família. Veja o que ele disse:

“Lá atrás era em média R$ 190 em valores corrigidos, onde tinha família ganhando R$ 80 por mês. Nós passamos, no mínimo, R$ 600, e aquela mãe que tem filho e está sem marido, ela pode passar para R$ 1.200”.

Auxílio Brasil de R$ 1.200?

Devido ao acréscimo de R$ 200 nas mensalidades do Auxílio Brasil, surgiu o questionamento sobre o retorno de uma regra implementada em um antigo projeto, o Auxílio Emergencial. No programa, as mães solteiras recebiam o dobro do benefício concedido.

Neste sentido, considerando o pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil, o grupo de mães solteiras tem expectativa que o benefício seja pago dobrado para elas. Porém, tudo indica que essa medida não pode ser aplicada, segundo o Governo Federal.

Na oportunidade, o Ministério da Cidadania informou que, apesar do aumento no Auxílio Brasil, a lógica de pagamentos permanece a mesma. Isso quer dizer que não haverá alterações nos critérios de elegibilidade para recebimento da transferência de renda.

De acordo com o Ministério da Cidadania, embora o programa esteja passando por uma ampliação temporária, a lógica de pagamentos permanece a mesma, inclusive por ter incluído mais famílias na lista de beneficiários recentemente.

Calendário de setembro do Auxílio Brasil

NIS terminado em 1 – Recebe dia 19 de setembro;

NIS terminado em 2 – Recebe dia 20 de setembro;

NIS terminado em 3 – Recebe dia 21 de setembro;

NIS terminado em 4 – Recebe dia 22 de setembro;

NIS terminado em 5 – Recebe dia 23 de setembro;

NIS terminado em 6 – Recebe dia 26 de setembro;

NIS terminado em 7 – Recebe dia 27 de setembro;

NIS terminado em 8 – Recebe dia 28 de setembro;

NIS terminado em 9 – Recebe dia 29 de setembro;

NIS terminado em 0 – Recebe dia 30 de setembro.

Como consultar o benefício?

Por telefone:

Na central de atendimento do Ministério da Cidadania, no número 121;

Na central de atendimento da Caixa, no número 111.

Por aplicativos:

No aplicativo Auxílio Brasil (disponível gratuitamente para Android e iOS);

No aplicativo Caixa Tem (disponível gratuitamente para Android e iOS).