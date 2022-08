AUXÍLIO BRASIL de R$ 600 e VALE-GÁS de R$ 110 começam a ser pagos AMANHÃ (9/8)

Os pagamentos ampliados do Auxílio Brasil e Vale-Gás começam esta semana. Especificamente, a partir da próxima terça-feira (9), os beneficiários de ambos os programas terão acesso ao benefício conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

Para as famílias contempladas pelo Auxílio Brasil o aumento será de R$ 200, assim, o valor mínimo do programa passará de R$ 400 para R$ 600. Já para os atendidos pelo Vale-Gás, o benefício será pago em dobro, com valor equivalente a R$ 110.

Além disso, a previsão é que mais de 2 milhões de novas famílias passem a integrar o grupo de assistidos do Auxílio Brasil. Sendo assim, o número de atendidos passará de 18,1 milhões para 20,3 milhões a partir de agosto.

Calendário de pagamentos

Até então, o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil é baseado nos dez últimos dias úteis de cada mês. No entanto, em agosto, o Ministério da Cidadania resolveu antecipar os novos repasses aos beneficiários.

Lembrando que o Auxílio Brasil e Vale-Gás são pagos sempre no mesmo cronograma de distribuição, todavia, o segundo é pago a cada dois meses.

Confira o calendário de pagamento:

Final de NIS 1 – recebe dia 09/08;

Final de NIS 2 – recebe dia 10/08;

Final de NIS 3 – recebe dia 11/08;

Final de NIS 4 – recebe dia 12/08;

Final de NIS 5 – recebe dia 15/08;

Final de NIS 6 – recebe dia 16/08;

Final de NIS 7 – recebe dia 17/08;

Final de NIS 8 – recebe dia 18/08;

Final de NIS 9 – recebe dia 19/08;

Final de NIS 0 – recebe dia 22/08.

Como consultar as informações do meu Auxílio Brasil?

Os beneficiários dos programas podem consultar a sua situação por alguns canais de atendimento disponibilizados pelo governo e pela Caixa Econômica Federal. Confira a seguir:

Por telefone:

Através do telefone do Ministério da Cidadania nº 121;

Através da Central de atendimento da Caixa nº 111.

Por aplicativo:

Acesso pelo aplicativo Auxílio Brasil (disponível para download gratuitamente para Android e iOS);

Acesso pelo aplicativo Caixa Tem (disponível para download gratuitamente para Android e iOS).

É importante lembrar que o valor do Auxílio Brasil fica disponível para saque em um prazo de 120 dias após o depósito indicado no calendário. Desta forma, quem não resgatar o benefício nesse período perderá o dinheiro para os cofres da União.

Contudo, os pagamentos com novos valores dos programas serão realizados até o mês de dezembro, considerando que a MP que autoriza a ampliação especificou que o Auxílio Brasil elevado poderá ser pago por cinco meses, ou seja, de agosto a dezembro de 2022.