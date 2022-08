Auxílio Brasil de R$ 600: SAIU o calendário de setembro; veja as datas

A Caixa Econômica Federal continua com os pagamentos de R$ 600 do Auxílio Brasil. De acordo com o cronograma de agosto, antecipado pelo Ministério da Cidadania, os repasses seguirão até o dia 22, ou seja, até a próxima segunda.

Enquanto isso, beneficiários do programa social já se questionam sobre a possibilidade de o calendário referente ao mês de setembro também ser antecipado. Todavia, até o momento não há informações.

Auxílio Brasil de R$ 600

Por meio da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC das bondades) no último mês, o Governo Federal conseguiu ampliar o valor do salário básico do Auxílio Brasil e o número de beneficiários atendidos pelo programa.

Cerca de 20,2 milhões de famílias receberão, até dezembro, um benefício mínimo de R$ 600. Na prática, os beneficiários estão recebendo um acréscimo de R$ 200 e mais 2,2 milhões de famílias foram incluídas no substituto do Bolsa Família.

Quem recebe o Auxílio Brasil

Para participar do programa o cidadão deve ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico). Além disso, é preciso corresponder a um dos seguintes critérios:

Estar em situação de extrema pobreza, cuja renda familiar é de até R$ 105 por pessoa da família; ou

Estar em situação de pobreza, com renda per capita familiar de até R$ 210, desde que tenha entre seus integrantes gestante, nutriz, ou pessoas com até 21 anos de idade incompletos.

Calendário de agosto do Auxílio Brasil

Os repasses seguem a ordem do dígito final do Número de Identificação Social (NIS), sem considerar o número após o hífen. Veja as datas de pagamento deste mês:

NIS terminado em 1 – Recebe dia 9 de agosto;

NIS terminado em 2 – Recebe dia 10 de agosto;

NIS terminado em 3 – Recebe dia 11 de agosto;

NIS terminado em 4 – Recebe dia 12 de agosto;

NIS terminado em 5 – Recebe dia 15 de agosto;

NIS terminado em 6 – Recebe dia 16 de agosto;

NIS terminado em 7 – Recebe dia 17 de agosto;

NIS terminado em 8 – Recebe dia 18 de agosto;

NIS terminado em 9 – Recebe dia 19 de agosto;

NIS terminado em 0 – Recebe dia 22 de agosto.

Calendário de setembro do Auxílio Brasil

Como mencionado, ainda não há informações sobre uma antecipação do calendário de setembro do Auxílio Brasil. Sendo assim, considera-se as seguintes datas:

NIS terminado em 1 – Recebe dia 19 de setembro;

NIS terminado em 2 – Recebe dia 20 de setembro;

NIS terminado em 3 – Recebe dia 21 de setembro;

NIS terminado em 4 – Recebe dia 22 de setembro;

NIS terminado em 5 – Recebe dia 23 de setembro;

NIS terminado em 6 – Recebe dia 26 de setembro;

NIS terminado em 7 – Recebe dia 27 de setembro;

NIS terminado em 8 – Recebe dia 28 de setembro;

NIS terminado em 9 – Recebe dia 29 de setembro;

NIS terminado em 0 – Recebe dia 30 de setembro.