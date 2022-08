Auxílio Brasil de R$ 600 será antecipado para esta semana? Veja

O próximo pagamento do Auxílio Brasil, no valor de R$600, tem sido muito aguardado pelos beneficiários do programa. Os próximos repasses já têm data para iniciar em setembro.

Algumas mudanças foram implementadas no programa social recentemente. Com a aprovação da PEC das Bondades, o valor do Auxílio Brasil foi aumentado em R$200, saindo de R$ 400 para R$600. Além disso, o número de beneficiários também foi ampliado, incluindo cerca de 4 milhões de família no benefício.

O Auxílio Brasil foi criado em 2021, com o objetivo de atender as maiores necessidades das famílias brasileiras mais vulneráveis. O programa entrou em vigência substituindo o Bolsa Família.

Auxílio Brasil de R$ 600 em setembro

A 9ª parcela do Auxílio Brasil vai se liberar em setembro, a partir do dia 19. Para ser beneficiado pelo programa social, o cidadão deve ser inscrito no CadÚnico e obter seus dados pessoais atualizados no sistema. Além disso, é necessário se enquadrar nas seguintes situações:

Pobreza – Aquele que possuem renda familiar per capita mensal entre R$ 105,01 e R$ 210.

Extrema pobreza – Aquele que possuem renda familiar per capita mensal de R$ 105.

De acordo com as primeiras aprovações do benefício , existem duas maneiras de ser aceito no programa social de forma automática:

Já era beneficiário do Bolsa Família: Em casos como esse, o Auxílio Brasil é pago automaticamente;

é pago automaticamente; Estava inscrito no CadÚnico, mas não era beneficiado pelo Bolsa Família: Nesse caso, o cidadão vai para a lista de espera.

Ainda, vale lembrar que para receber o Auxílio Brasil, é necessário que na família tenha, pelo menos, um dos membros abaixo:

Crianças;

Gestantes;

Lactantes;

Adolescentes;

Jovens entre 0 a 21 anos incompletos.

Calendário do Auxílio Brasil de SETEMBRO

NIS terminado em 1 – Recebe dia 19 de setembro;

NIS terminado em 2 – Recebe dia 20 de setembro;

NIS terminado em 3 – Recebe dia 21 de setembro;

NIS terminado em 4 – Recebe dia 22 de setembro;

NIS terminado em 5 – Recebe dia 23 de setembro;

NIS terminado em 6 – Recebe dia 26 de setembro;

NIS terminado em 7 – Recebe dia 27 de setembro;

NIS terminado em 8 – Recebe dia 28 de setembro;

NIS terminado em 9 – Recebe dia 29 de setembro;

NIS terminado em 0 – Recebe dia 30 de setembro.

Como consultar os pagamentos?

Por telefone

O beneficiário pode ligar no telefone 121, do Ministério da Cidadania;

Ademais, o beneficiário também pode ligar na central de atendimento da Caixa, pelo telefone 111.

Por aplicativos