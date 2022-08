Auxílio Brasil de R$ 600: Veja quem recebe hoje

Hoje (9/8) começa os repasses do Auxílio Brasil com valor de R$ 600. O calendário de agosto do programa de transferência de renda foi antecipado pelo Governo Federal, sendo assim, os pagamentos vão de 9 a 22/08.

Também nesta terça-feira, cerca de 2,2 milhões de famílias serão contempladas pelo Auxílio Brasil. Agora, o programa social contempla cerca de 20,3 milhões de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

Assim como a ampliação do antigo Bolsa Família, por meio da aprovação da PEC dos Benefícios no Congresso Nacional, o governo dobrou o Vale-Gás e criou um auxílio para caminhoneiros e outro para taxistas.

Com relação ao pagamento do Auxílio Brasil, nesta terça beneficiará os contemplados com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1. Os pagamentos seguem até segunda (22), quando recebem os que têm o NIS com o final 0.

Quem pode receber o Auxílio Brasil?

Para ser beneficiado pelo programa social, o cidadão deve ser inscrito no CadÚnico (Cadastro Único) e ter os dados pessoais atualizados no sistema. Além disso, é necessário se enquadrar nas seguintes situações:

Estar em situação de pobreza (quando a renda familiar per capita mensal é entre R$ 105,01 e R$ 210). Porém, desde que tenha em sua composição crianças, gestantes, nutrizes (lactantes) ou pessoas entre 0 a 21 anos incompletos; ou

Estar em situação de extrema pobreza (quando a renda familiar per capita mensal chega até R$ 105).

Calendário de agosto do Auxílio Brasil

A previsão de gastos públicos para o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 é de R$ 26 bilhões. Confira as datas de pagamento deste mês:

NIS terminado em 1 – Recebe dia 9 de agosto;

NIS terminado em 2 – Recebe dia 10 de agosto;

NIS terminado em 3 – Recebe dia 11 de agosto;

NIS terminado em 4 – Recebe dia 12 de agosto;

NIS terminado em 5 – Recebe dia 15 de agosto;

NIS terminado em 6 – Recebe dia 16 de agosto;

NIS terminado em 7 – Recebe dia 17 de agosto;

NIS terminado em 8 – Recebe dia 18 de agosto;

NIS terminado em 9 – Recebe dia 19 de agosto;

NIS terminado em 0 – Recebe dia 22 de agosto.

Consulta aos pagamentos do Auxílio Brasil

Por telefone:

O beneficiário pode ligar no telefone 121, do Ministério da Cidadania;

Ademais, o beneficiário também pode ligar na central de atendimento da Caixa, pelo telefone 111.

Por aplicativos:

Primeiramente, no aplicativo Auxílio Brasil (disponível para download gratuitamente para Android e iOS);

Por fim, no aplicativo Caixa Tem (disponível para download gratuitamente para Android e iOS).