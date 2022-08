Auxílio Brasil de R$600: Lista de espera já foi divulgada?

Recentemente, o Auxílio Brasil passou por algumas alterações, através da aprovação da PEC das Bondades. Por meio da proposta, o valor do benefício foi aumentado, de R$ 400 para R$ 600.

Além disso, o quadro de beneficiários também foi ampliado, possibilitando que mais famílias recebam o Auxílio Brasil.

Quem poderá receber o Auxílio Brasil de R$600?

Todos aqueles que já recebiam o benefício no valor R$ 400 serão beneficiados com o reajuste do governo, de forma automática, sem haver necessidade de algum tipo de inscrição.

O Auxílio Brasil é destinado às famílias em situação de extrema pobreza. No entanto, famílias em situação de pobreza também podem receber, desde que tenham, entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos.

As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105. As em situação de pobreza têm renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210.

Fila de espera do Auxílio Brasil

A fila de espera é composta por famílias que se enquadram nos critérios de recebimento do Auxílio Brasil, mas que não o recebem pela limitação do Orçamento do programa.

É importante lembrar que, para ser beneficiada com o Auxílio Brasil, a família deve ser inscrita no CadÙnico (Cadastro Único). Aquelas que não possuem cadastro, devem escolher um representante da família, de preferência mulher, e comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para realizar a sua inscrição.

Por meio do CadÚnico, o Governo Federal consegue ter acesso aos dados dos beneficiários, para avaliar se, de fato, têm direito ao benefício.

O que fazer para acelerar a sua aprovação no Auxílio Brasil

As famílias que já recebiam o antigo Bolsa Família foram incluídas automaticamente no Auxílio Brasil. No entanto, aqueles que também têm direito ao benefício e se encontram na fila de espera devem estar atentos, pois podem ser incluídos a qualquer momento.

Após a inscrição no CadÚnico, o prazo para que a família saiba se foi aprovada no Auxílio Brasil é de 45 dias. No entanto, algumas atitudes podem acelerar o prazo, como:

Manter a inscrição no CadÚnico atualizada;

Manter a frequência escolar das crianças e adolescentes;

Estar com os dados de saúde atualizados no Sistema Único de Saúde (SUS);

Efetuar consultas sobre cadastro.

Quem pode ser chamado da fila espera?

Há três possibilidades para que a família seja chamada para o Auxílio Brasil:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Se não está no CadÚnico: é preciso buscar um CRAS para registro, sem garantia de receber.

Auxílio Brasil de R$ 600 em AGOSTO

O Auxílio Brasil de agosto está fixado em parcelas mínimas no valor de R$600. Isso ocorre porque a PEC do aumento do Auxílio Brasil 600 prevê o pagamento com acréscimo somente a partir deste mês de agosto.

Conforme informado, o valor Auxílio Brasil de agosto está fixado em parcelas mínimas de 600 reais. Veja todas as datas de pagamentos a seguir (referente a este mês):

Calendário Agosto Auxílio Brasil:

NIS terminado em 1 – Recebe dia 09 de agosto;

NIS terminado em 2 – Recebe dia 10 de agosto;

NIS terminado em 3 – Recebe dia 11 de agosto;

NIS terminado em 4 – Recebe dia 12 de agosto;

NIS terminado em 5 – Recebe dia 15 de agosto; – HOJE

NIS terminado em 6 – Recebe dia 16 de agosto;

NIS terminado em 7 – Recebe dia 17 de agosto;

NIS terminado em 8 – Recebe dia 18 de agosto;

NIS terminado em 9 – Recebe dia 19 de agosto;

NIS terminado em 0 – Recebe dia 22 de agosto

A partir de agosto, os valores são os seguintes:

1º parcela do Auxílio Brasil de R$600 : Agosto

: Agosto 2º parcela do Auxílio Brasil de R$600 : Setembro

: Setembro 3º parcela do Auxílio Brasil de R$600 : Outubro

: Outubro 4º parcela do Auxílio Brasil de R$600 : Novembro

: Novembro 5º parcela do Auxílio Brasil de R$600: Dezembro