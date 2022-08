AUXÍLIO BRASIL DE R$600, VALE-GÁS DE R$110: CAIXA libera CONSULTA Oficial aos beneficiários

A Caixa Econômica Federal já liberou as consultas dos benefícios do Auxílio Brasil e Vale-Gás referentes ao mês de agosto. Os interessados em saber quanto receberão podem recorrer ao aplicativo Auxílio Brasil ou Caixa Tem.

Inicialmente, a previsão do Governo Federal era repassar o Auxílio Brasil de R$ 600 a partir do dia 18 deste mês. No entanto, o calendário foi antecipado para o dia 9, sendo assim, os beneficiários do programa social já começam a receber o benefício na próxima terça-feira.

Assim como já ocorre na distribuição das mensalidades, o pagamento antecipado também será escalonado, conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Os depósitos serão iniciados com aqueles com o NIS final 1, seguidos dos beneficiários que têm o final do NIS 2, e assim por diante.

Novos beneficiários

Além da ampliação do benefício, neste mês, o programa social também incluirá cerca de 2 milhões de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Desta forma, o número de beneficiários do Auxílio Brasil passará para R$ 20 milhões.

Cabe salientar que ambas as medidas – elevação do valor mínimo do programa e do número de contemplados – foram viabilizadas por meio da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) das Bondades, que terá validade até dezembro deste ano.

No mais, a Caixa ainda informou que a partir deste mês as novas famílias beneficiadas receberão em seus endereços cadastrados no CadÚnico o novo cartão do Auxílio Brasil. Com a nova ferramenta será possível sacar, pagar compras em estabelecimentos, consultar saldo, entre outras operações.

Vale-gás

Com relação ao Vale-Gás, a PEC das Bondades também alterou o valor dos repasses. As famílias beneficiárias receberão a cada dois meses, considerando o período entre agosto e dezembro, 100% do preço médio nacional do botijão de 13kg.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) é a responsável por medir o preço médio nacional do produto a cada mês. Logo, em agosto, por exemplo, o repasse será de R$ 110,00. Até então, o benefício considerava apenas 50% do preço do gás de cozinha.

Caixa Tem

Por meio do aplicativo Caixa Tem, os beneficiários do Auxílio Brasil e Vale-Gás podem movimentar os seus benefícios. A plataforma está disponível para download em aparelhos com sistemas operacionais Android ou iOS.