Auxílio Brasil e Vale-Gás: Beneficiários com o final do NIS 7 recebem hoje (17)

A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira (17) a parcela de agosto do Auxílio Brasil aos beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 7. Os beneficiários estão recebendo um valor mínimo de R$ 600, que vigorará até dezembro deste ano.

A ampliação foi estabelecida mediante a promulgação da Emenda Constitucional aprovada no mês de julho. Na ocasião, o texto também liberou a inclusão de mais 2,2 milhões de famílias no programa de transferência de renda, totalizando 20,2 milhões de beneficiários.

O beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas nos aplicativos disponibilizados pela Caixa: o Auxílio Brasil e o Caixa Tem. Neste último, é possível movimentar o benefício facilmente pelos serviços oferecidos.

Vale ressaltar que a partir de janeiro de 2023, o benefício do Auxílio Brasil retornará ao patamar dos R$ 400, a menos que uma nova medida seja tomada para a manutenção dos pagamentos ampliados.

No que se refere aos calendários do programa social, seguem os mesmos, com exceção do de agosto, que foi antecipado pelo Ministério da Cidadania. Confira:

Final do NIS Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 1 09/ago 19/set 18/out 17/nov 12/dez 2 10/ago 20/set 19/out 18/nov 13/dez 3 11/ago 21/set 20/out 21/nov 14/dez 4 12/ago 22/set 21/out 22/nov 15/dez 5 15/ago 23/set 24/out 23/nov 16/dez 6 16/ago 26/set 25/out 24/nov 19/dez 7 17/ago 27/set 26/out 25/nov 20/dez 8 18/ago 28/set 27/out 28/nov 21/dez 9 19/ago 29/set 28/out 29/nov 22/dez 0 22/ago 30/set 31/out 30/nov 23/dez

Pagamento do Vale-Gás

O Vale-Gás também será pago nesta quarta-feira (17) para às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com NIS final 7. O valor é de R$ 110 neste mês, considerando a elevação da regra de distribuição para 100% do preço médio nacional do botijão de 13 kg.

No entanto, o pagamento ampliado só vai durar cinco meses, conforme a vigência da Emenda Constitucional. O programa beneficiará 5,5 milhões de famílias com o valor elevado no mês de agosto, outubro e dezembro, uma vez que os repasses do programa ocorrem a cada dois meses. Veja o calendário:

Final do NIS Agosto Outubro Dezembro 1 09/ago 18/out 12/dez 2 10/ago 19/out 13/dez 3 11/ago 20/out 14/dez 4 12/ago 21/out 15/dez 5 15/ago 24/out 16/dez 6 16/ago 25/out 19/dez 7 17/ago 26/out 20/dez 8 18/ago 27/out 21/dez 9 19/ago 28/out 22/dez 0 22/ago 31/out 23/dez