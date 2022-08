AUXÍLIO BRASIL: Novos beneficiários receberão o cartão do programa?

O número de beneficiários do Auxílio Brasil subiu em mais 2,2 milhões a partir deste mês de agosto. No total, o programa de transferência de renda atenderá 20,3 milhões de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

Os contemplados já podem buscar pelos pagamentos de R$ 600 do Auxílio Brasil, iniciados na última terça-feira (9). Além do Caixa Tem, os valores também poderão ser movimentados pelo cartão do projeto social.

De acordo com o Ministério da Cidadania, mais de 4,7 milhões de ferramentas do programa estão sendo entregues aos novos usuários. Isso significa dizer que, os cartões já estão chegando aos endereços informações no CadÚnico.

Logo, as pessoas contempladas pelo Auxílio Brasil poderão sacar e fazer transferências no caixa eletrônico. Ademais, há a possibilidade de utilizar o cartão na modalidade débito para fazer compras presenciais.

Vale ressaltar que quem ainda não recebeu o novo cartão, pode movimentar o dinheiro pelo cartão do antigo Bolsa Família, que continua válido. Contudo, os recursos ainda podem ser acessados pelo Caixa Tem, como mencionado.

Auxílio Brasil em agosto

Neste mês e nos próximos quatro, o benefício mínimo do Auxílio Brasil será repassado no valor de R$ 600. A ampliação foi viabilizada através da aprovação da chamada PEC dos Benefícios. A proposta também permitiu a entrada de mais pessoas no programa social.

Confira o calendário de pagamentos deste mês conforme o dígito final do NIS (Número de Identificação Social):

9 de agosto: usuários com o NIS final 1;

10 de agosto: usuários com o NIS final 2;

11 de agosto: usuários com o NIS final 3;

12 de agosto: usuários com o NIS final 4;

15 de agosto: usuários com o NIS final 5;

16 de agosto: usuários com o NIS final 6;

17 de agosto: usuários com o NIS final 7;

18 de agosto: usuários com o NIS final 8;

19 de agosto: usuários com o NIS final 9;

22 de agosto: usuários com o NIS final 0.

Consulta ao Auxílio Brasil

Por telefone

O beneficiário pode ligar no telefone 121, do Ministério da Cidadania;

Ademais, o beneficiário também pode ligar na central de atendimento da Caixa, pelo telefone 111.

Por aplicativos

Primeiramente, no aplicativo Auxílio Brasil (disponível para download gratuitamente para Android e iOS);

Por fim, no aplicativo Caixa Tem (disponível para download gratuitamente para Android e iOS).