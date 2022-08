AUXÍLIO BRASIL: Parcela de R$ 600 é paga nesta terça (09/08); veja o Calendário Auxílio Brasil 2022 e saiba quando recebe

Os pagamentos do Auxílio Brasil com o valor de R$600 começam oficialmente nesta terça-feira (09/08). De acordo com o Governo Federal, neste mês acontecem novidades tanto na quantia quanto no calendário.

Primeiramente, a grande mudança do Auxílio Brasil a partir de agosto é no valor. Anteriormente com parcela de R$400, agora o benefício sofreu um acréscimo de R$200, ou seja, passará para R$600.

Além disso, o benefício sofreu alterações significativas no cronograma. Tradicionalmente, o programa começa a ser pago por volta do dia 20 de cada mês. Contudo, neste mês o benefício começará a ser pago já a partir do dia 09.

Confira aqui o novo valor do benefício e o Calendário do Auxílio Brasil 2022.

VALOR DO AUXÍLIO BRASIL

Conforme informado, o Auxílio Brasil sofrer alteração no valor, sendo alterado de R$400 para R$600. Essa mudança permanece em vigor até o mês de dezembro deste ano.

A partir de janeiro de 2023, a parcela mínima do Auxílio Brasil retornará para o valor de R$400. Para receber o benefício, o usuário deverá atender aos seguintes critérios:

O cidadão deverá estar no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal;

Ademais, será necessário estar em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Para as famílias em situação de pobreza necessário que apresentem, em sua composição, gestantes, nutrizes (mães que amamentam), crianças, adolescentes ou jovens entre 0 e 21 anos incompletos.

CALENDÁRIO DO AUXÍLIO DO BRASIL 2022

O calendário do Auxílio Brasil de agosto foi antecipado. Confira as novas datas de pagamento e saiba quando estará disponível a parcela mínima de R$ 600:

NIS terminado em 1 – Recebe dia 9 de agosto;

NIS terminado em 2 – Recebe dia 10 de agosto;

NIS terminado em 3 – Recebe dia 11 de agosto;

NIS terminado em 4 – Recebe dia 12 de agosto;

NIS terminado em 5 – Recebe dia 15 de agosto;

NIS terminado em 6 – Recebe dia 16 de agosto;

NIS terminado em 7 – Recebe dia 17 de agosto;

NIS terminado em 8 – Recebe dia 18 de agosto;

NIS terminado em 9 – Recebe dia 19 de agosto;

NIS terminado em 0 – Recebe dia 22 de agosto.

O benefício é pago de acordo com o dígito final do NIS (Número de Identificação Social).

TELEFONE Oficial do AUXÍLIO BRASIL

Atualmente, os beneficiários podem consultar o direito ao Auxílio Brasil e o valor que será pago pela Central de atendimento da Caixa, pelo número de telefone 111.

Vale lembrar que o cidadão também pode realizar a consulta do Auxílio Brasil pelo aplicativo Caixa Tem.

Por aplicativos