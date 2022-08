Auxílio Brasil: quem recebe nesta semana (15 a 19/08)?

Para este mês de agosto, o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil ganhou um adiantamento.

A regra original indica que os depósitos devem ocorrer nos dez últimos dias úteis do mês. A cada dia, então, os beneficiários recebem de acordo com seu NIS (Número de Identificação Social).

Contudo, com o aumento para R$ 600 mínimos do benefício, também ocorreu o adiantamento. Assim, estas parcelas já começaram a chegar nos participantes no dia 09 de agosto, última terça-feira.

Nesta semana, entre os dias 15 e 19 de agosto, então, o calendário continua, com mais pagamentos.

Quem recebe o Auxílio Brasil nesta semana?

Com a continuação do calendário, os pagamentos ficarão da seguinte maneira:

Segunda-feira, 15 de agosto: recebem os beneficiários com NIS de final 5.

Terça-feira, 16 de agosto: é o dia daqueles com NIS de final 6.

Quarta-feira, 17 de agosto: poderão sacar os com NIS de final 7.

Quinta-feira, 18 de agosto: ocorre o depósito de quem tem NIS de final 8.

Sexta-feira, 19 de agosto: a semana termina com participantes com NIS de final 9.

Assim, no fim de semana não haverá pagamentos, de forma que o calendário apenas prossegue na segunda-feira, dia 22. Isto é, quando receberão os beneficiários com NIS de final 0, terminando todos os depósitos do mês.

É importante lembrar, portanto, que os participantes possuem 120 dias para movimentar seus valores. Caso contrário, estes retornarão aos cofres públicos.

Como movimentar o benefício?

Assim que o valor do Auxílio Brasil chegar às contas dos beneficiários, estes podem:

Transferir o valor para outra conta.

Sacar a quantia com seu cartão Auxílio Brasil ou por meio de código de saque.

Realizar compras online com o cartão de débito digital do app Caixa Tem.

Realizar compras online por meio do QR Code (um tipo de código de barras).

Pagar contas por meio de boleto.

Fazer compras de forma física com o cartão de débito Auxílio Brasil.

Dessa forma, as maneiras de realizar as ações acima são a partir de:

Caixa eletrônicos, Casas Lotéricas e outros correspondentes bancários.

Cartão físico do Auxílio Brasil.

Aplicativo Caixa Tem.

Caso o beneficiário tenha alguma dúvida, contudo, é possível se informar através de:

Aplicativos Caixa Tem e Auxílio Brasil.

Telefone do Ministério da Cidadania, de número 121.

Central de Atendimento da Caixa Econômica, de número 111.

CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e outros pontos de atendimento do Cadastro Único.

Com estas ferramentas, então, o beneficiário conseguirá se informar melhor sobre o funcionamento do programa e demais dúvidas que puder ter.

Qual é o valor do Auxílio Brasil de agosto?

Neste mês, o programa social está concedendo uma quantia mínima de R$ 600. Anteriormente, no entanto, o benefício tinha um mínimo de R$ 400, no mês de julho.

O aumento aconteceu, de forma temporária, a partir de aprovação do Congresso Nacional sobre a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) dos Benefícios ou Kamikaze. Esta proposta, então, aumenta o valor do Auxílio Brasil e do Vale Gás, além de criar novos benefícios e determinar repasse de verbas.

O aumento do Auxílio Brasil para o valor de R$ 600 apenas vai ocorrer nos seguintes meses:

Agosto de 2022

Setembro de 2022

Outubro de 2022

Novembro de 2022

Dezembro de 2022

Assim, a partir de janeiro de 2023 o programa social retorna à sua verba original. Por esse motivo, muitos críticos entendem que a medida teve intenção eleitoreira. Motivo pelo qual, já se iniciaram processos judiciais que denunciam o desvio de função da medida ou seu caráter emergencial.

Além disso, é possível que algumas famílias recebam um valor ainda maior que R$ 600. Isso ocorre em razão de benefícios extras, quais sejam:

Auxílio Criança Cidadã, em um valor de R$ 200 ou de R$ 300, a depender do turno em que a criança se matriculou na creche particular.

Benefício Compensatório de Transição, sem um valor fixo.

Auxílio Esporte Escolar, de R$ 100 mensais, além de parcela única de R$ 1.000.

Bolsa de Iniciação Científica Júnior, de R$ 100 mensais, além de parcela única de R$ 1.000.

Auxílio Inclusão Produtiva Rural, de R$ 200.

Auxílio Inclusão Produtiva Urbana, de R$ 200.

No entanto, é importante lembrar que, a fim de receber estes valores, as famílias devem se enquadrar em critérios ainda mais específicos.

Quem pode receber o Auxílio Brasil?

A fim de entrar no programa social do governo, é necessário que o cidadão cumpra com critérios específicos de participação, quais sejam de:

Ter inscrição no cadastro único, com informações atualizadas há, no mínimo 2 anos.

Estar dentro da faixa de pobreza ou extrema pobreza. Isto é, recebendo de R$ 105,01 a R$ 210 (sendo necessário, ainda, ter gestante, nutriz ou menor de 21 anos na família) ou até R$ 105 (neste caso, independe da constituição familiar).

Os brasileiros que se encaixam nesses requisitos, portanto, poderão receber o Auxílio Brasil. Porém, ainda ficarão em um fila de espera, a fim de que o Ministério da Cidadania analise suas informações e, também, dependendo do orçamento público.

Recentemente, com o aumento do benefício e considerando o contexto de desemprego e fome elevados, a busca pelo benefício aumentou. Assim, é possível que muitos brasileiros que precisam do valor ainda não possam recebê-lo.

Cidadãos também recebem Vale Gás

Além do Auxílio Brasil, o Vale Gás também está sendo pago neste mês de agosto. O benefício, que tem depósitos apenas a cada dois meses, também ganhou aumento.

Nesse sentido, as famílias poderão receber 100% do valor médio do preço do botijão de gás de 13 quilos. Este valor passa por um cálculo da ANP (Agência Nacional de Petróleo) a cada mês.

O aumento do benefício acontecerá nos seguintes meses:

Agosto de 2022

Outubro de 2022

Dezembro de 2022

Em seguida, os participantes tornam a receber o valor de 50% do preço do produto.

O calendário de pagamentos segue as mesmas datas do Auxílio Brasil, ocorrendo o depósito em conjunto com o outro benefício. No entanto, não são todos os participantes do Auxílio Brasil que recebem o Vale Gás.

Além disso, os participantes do BPC (Benefício de Prestação Continuada) também podem ter acesso à quantia para compra do gás de cozinha.

Até o momento, são cerca de 5 milhões de brasileiros que recebem este auxílio.