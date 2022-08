AUXÍLIO BRASIL tem parcela de R$ 710 liberada HOJE, veja como receber

O pagamento do Auxílio Brasil do mês de agosto está sendo liberado desde a última terça-feira, 09 de agosto. Segundo informações do Governo Federal, os beneficiários poderão receber atualmente o valor de R$600, ou seja, um acréscimo de R$200 em relação ao valor mínimo anterior, que era R$ 400.

Neste mês de agosto, o pagamento do Auxílio Brasil está ocorrendo de maneira antecipada A ideia do Governo é que os beneficiários recebam mais rapidamente essa parcela com o aumento.

Ademais, vale destacar que além do aumento do Auxílio Brasil, uma quantia maior será paga para parte dos beneficiários que recebem o Auxílio Vale-Gás. Anteriormente pago com valor de cerca de R$50, agora o benefício está sendo liberado com valor de R$110.

O novo calendário do Auxílio Brasil 2022 já foi divulgado. Confira nesta matéria quanto vai receber em agosto e veja também:

QUEM TEM DIREITO AO AUXÍLIO BRASIL?

Uma das principais dúvidas dos cidadãos diz respeito aos requisitos de recebimento do programa. Sabe-se que o Auxílio Brasil foi criado no fim de 2021 com o objetivo de substituir o programa social Bolsa Família. Por conta disso, o benefício também é popularmente conhecido como Bolsa Família 2022.

Para receber o Auxílio Brasil em 2022, os cidadãos devem cumprir alguns requisitos, como, por exemplo:

Possuir algum dos seguintes componentes: gestantes, mães que amamentam, crianças, adolescentes ou jovens entre 0 e 21 anos incompletos;

Comprovar renda mensal por pessoa de até R$ 105 (extrema pobreza) ou renda mensal entre R$ 105,01 e R$ 210 (linha de pobreza).

AUMENTO DO AUXÍLIO BRASIL DE AGOSTO A DEZEMBRO

O aumento do Auxílio Brasil foi aprovado no mês de julho. Segundo informações do Governo, o programa com o valor de R$600 será liberado de agosto a dezembro.

Sendo assim, neste mês de agosto os beneficiários que recebem o valor mínimo do benefício deixam de receber R$ 400 para ter acesso a quantia de R$ 600.

Conforme informado anteriormente, o Governo Federal revelou que, por conta do aumento, o calendário do Auxílio Brasil de agosto seria antecipado para os beneficiários em todo o país. Até então, ainda não foi divulgado se o cronograma dos demais meses também será adiantado.

VALOR DO VALE-GÁS AGOSTO

O Vale–Gás, por sua vez, também será liberado para alguns beneficiários do Auxílio Brasil. Isso significa que nem todos terão direito ao recebimento dos valores do Auxílio-Gás.

Assim como ocorre com o Auxílio Brasil, o benefício teve valor maior aprovado no mês de julho. Agora, quem recebe o Vale-Gás vai ter direito a uma parcela de R$ 110, um aumento de mais de 100% em relação ao último pagamento, que ficou na casa dos R$50.

O pagamento do Vale-Gás é feito conjuntamente com o Auxílio Brasil. Isso significa que quem recebe os dois benefícios vão ter acesso ao valor de R$ 710 nesse mês.

É válido lembrar que o Auxílio Gás é pago a cada dois meses.

NOVO CALENDÁRIO DO AUXÍLIO BRASIL 2022 ATUALIZADO – CALENDÁRIO ANTECIPADO AUXÍLIO BRASIL AGOSTO 2022

O pagamento Auxílio Brasil de agosto já está sendo liberado em parcelas de R$ 600.

Veja quando irá receber o Bolsa Família agosto:

NIS terminado em 1 – Recebe dia 9 de agosto;

NIS terminado em 2 – Recebe dia 10 de agosto;

NIS terminado em 3 – Recebe dia 11 de agosto;

NIS terminado em 4 – Recebe dia 12 de agosto;

NIS terminado em 5 – Recebe dia 15 de agosto;

NIS terminado em 6 – Recebe dia 16 de agosto;

NIS terminado em 7 – Recebe dia 17 de agosto;

NIS terminado em 8 – Recebe dia 18 de agosto;

NIS terminado em 9 – Recebe dia 19 de agosto;

NIS terminado em 0 – Recebe dia 22 de agosto.