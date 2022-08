Auxílio Emergencial 2022 tem parcelas confirmadas para AGOSTO

No início deste ano foi autorizado o pagamento do novo auxílio emergencial para milhares de trabalhadores. No entanto, o Governo Federal não liberou os saques para todos, igual aconteceu no início da pandemia da Covid-19, mas sim para um grupo específico de beneficiários. Por conta disso, inúmeras duvidas surgiram e a procura para saber quem poderá receber o benefício aumentou.

Desde quando o Governo Federal lançou o auxílio emergencial, em 2020, a Caixa Econômica Federal e o Ministério da Cidadania lançaram uma ferramenta online para consultar e tirar dúvidas a respeito da solicitação do benefício. Caso você ainda possua dúvidas a respeito, confirma nesta matéria todas as informações a respeito do programa.

Como consultar o Auxílio Emergencial?

O auxílio emergencial para a população geral foi anunciado no mês de outubro do ano passado. No entanto, a Dataprev ainda disponibiliza em seu site a consulta do benefício, que poderá ser feito de modo bem prático, sem burocracia.

Para consultar se poderá receber o auxílio emergencial, o cidadão deverá utilizar o seu CPF no site. O acesso ao portal eletrônico poderá ser feito pelo computador ou celular.

A consulta do auxílio emergencial poderá ser feita com o CPF, nome completo, nome da mãe ou se tem mãe desconhecida e data de nascimento. No portal eletrônico, o cidadão poderá verificar informações referente as parcelas anteriores e se faz parte do grupo de pais solteiros que terão direito à cota extra e a data de pagamento.

Foi liberada parcela do Auxílio Emergencial em 2022?

Neste ano de 2022 o auxílio emergencial foi liberado. No entanto, os beneficiários devem ficar atento, pois o benefício foi liberado somente para pais solteiros que não receberam o benefício em dobro, uma vez que o presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei (PL) que estendia ao homem provedor de família monoparental o recebimento em dobro do programa.

Quase 1 milhão de pais solteiros receberam o primeiro pagamento retroativo das 5 (cinco) primeiras parcelas do auxílio emergencial. O número exato é 823,4 mil beneficiários que receberam o benefício entre abril e agosto de 2020.

No entanto, a estimativa do Governo Federal é que 1,3 milhão de pais solteiros tenham direito ao recebimento da cota dupla em 2022. Esse grupo receberá um valor entre R$ 600 e R$ 3 mil, a depender de quando iniciou o pagamento do benefício social.

Segundo informações da CAIXA, o valor a ser pago será de R$600 (se for um mês) e R$3 mil (se forem 5 meses). Podem receber o benefício, todos os homens que sejam chefes de famílias monoparentais, ou seja, que não tenham cônjuge, companheiro ou companheira, e que um dos integrantes da família seja menor de 18 anos.