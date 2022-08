Auxílio-Taxista: Quem tiver o CPF suspenso receberá o benefício do Governo?

A transferência de um novo benefício está prestes a ser iniciada. O Auxílio Taxista foi lançado recentemente, junto a novas mudanças e criação de demais programas sociais de transferência de renda. O pagamento do auxílio será iniciado neste mês.

O novo auxílio está incluído no pacote de programas garantidos pela PEC dos Benefícios, que foi aprovada em julho, no Congresso Nacional. Além do novo benefício que atente os taxistas, foi aprovado o aumento do valor do Auxílio Brasil, que passou de R$ 400 para R$600 e a criação do Auxílio Caminhoneiro.

Taxistas com o CPF irregular podem receber o benefício?

Para receber o auxílio, os taxistas precisam possuir cadastro ativo na prefeitura. É importante salientar que o pagamento será liberado aos que estão exercendo a atividade regular.

No entanto, não poderão ser beneficiados aqueles que estiverem recebendo aposentadoria por invalidez, pensão por morte ou estiverem com o CPF irregular, suspenso ou nulo.

Quando o pagamento do Auxílio Taxista será liberado?

De acordo com o cronograma de pagamentos do governo, o primeiro lote do Auxílio Taxista será liberado aos trabalhadores no dia 16 deste mês e a segunda parcela, no dia 30. As demais parcelas são depositadas aos taxistas todo dia 30 de cada mês, até dezembro deste ano, em que se encerra o benefício.

Os valores serão depositados nas contas poupança do Caixa Tem, onde os beneficiários terão a possibilidade de transferir o dinheiro, realizar compras e pagamentos através do aplicativo.

Auxílio Brasil de R$600: Governo inclui 1,6 milhão de pessoas

O Auxílio Brasil será liberado no valor de R$ 600 a partir da próxima terça-feira (09). Além do valor do benefício ter sido aumentado, em R$ 200, a quantidade de beneficiários também foi elevada.

De acordo com o Governo Federal, cerca de 1,6 milhão de brasileiros serão incluídos no programa social. Agora, um total de 19,7 milhões de cidadãos receberão o benefício.

As mudanças no Auxílio Brasil foram aprovadas por meio da PEC dos Benefícios, que também inclui alterações e criação de outros programas sociais, como vale-gás, auxílio taxista e outros.

O novo valor do Auxílio Brasil vai se dividir em 5 parcelas, pagas de agosto a dezembro.

Quem pode receber o Auxílio Brasil de R$600?

Para ser beneficiado pelo programa social, o cidadão deve ser inscrito no CadÚnico (Cadastro Único) e obter seus dados pessoais atualizados no sistema. Além disso, é necessário se enquadrar nas seguintes situações:

Pobreza – Aquele que possuem renda familiar per capita mensal entre R$ 105,01 e R$ 210.

Extrema pobreza – Aquele que possuem renda familiar per capita mensal de R$ 105.

De acordo com as primeiras aprovações do benefício , existem duas maneiras de ser aceito no programa social de forma automática:

Já era beneficiário do Bolsa Família: Em casos como esse, o Auxílio Brasil é pago automaticamente;

Estava inscrito no CadÚnico, mas não era beneficiado pelo Bolsa Família: Nesse caso, o cidadão vai para a lista de espera.

Ainda, vale lembrar que para receber o Auxílio Brasil, é necessário que na família tenha, pelo menos, um dos membros abaixo:

Crianças;

Gestantes;

Lactantes;

Adolescentes;

Jovens entre 0 a 21 anos incompletos.

Auxílio Brasil a partir de R$600 em agosto

A previsão de gastos públicos para o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 é de R$ 26 bilhões. Além disso, o vale-gás também deve aumentar de R$ 60 para R$ 120 a cada dois meses, elevando em mais de R$ 1 bilhão os custos do programa.

NIS terminado em 1 – Recebe dia 9 de agosto;

NIS terminado em 2 – Recebe dia 10 de agosto;

NIS terminado em 3 – Recebe dia 11 de agosto;

NIS terminado em 4 – Recebe dia 12 de agosto;

NIS terminado em 5 – Recebe dia 15 de agosto;

NIS terminado em 6 – Recebe dia 16 de agosto;

NIS terminado em 7 – Recebe dia 17 de agosto;

NIS terminado em 8 – Recebe dia 18 de agosto;

NIS terminado em 9 – Recebe dia 19 de agosto;

NIS terminado em 0 – Recebe dia 22 de agosto.