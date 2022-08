Banco Citibank informa vagas de emprego em São Paulo

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

A Citibank, empresa global de serviços financeiros, informa novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidade em São Paulo/SP.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS LOCALIDADES NET Senior Developer São Paulo – SP Scrum Master São Paulo – SP Sr Relationship Manager – AVP/VP São Paulo – SP Desenvolvedor Especialista Java/Oracle São Paulo – SP Credit Risk Associate – Telecom, Media, Transportation and Industrials – Brazil São Paulo – SP IT Sr. Derivatives Business Analyst São Paulo – SP Sr. Project Analyst São Paulo – SP Relationship Manager – Multinacionais São Paulo – SP AVP – Desenvolvedor Java/Oracle São Paulo – SP Digital Platforms Product Manager – Brazil São Paulo – SP Sr Business Analyst / Product Owner São Paulo – SP Local Liquidity Product Manager São Paulo – SP Institutional Credit Management – Transaction Manager – VP São Paulo – SP Markets Operations – In Busines Risk & Control Officer São Paulo – SP Oracle Forms Developer São Paulo – SP

Sobre a Citibank

O Citibank é o banco mais globalizado do mundo, com mais de 200 anos de atuação. Mantém presença em 96 países, 21 deles na América Latina, possui 200 milhões de contas de clientes e emprega mais de 200 mil pessoas. Disponibiliza para pessoas, corporações, governos e instituições uma variedade de produtos e serviços financeiros, incluindo serviços bancários e de crédito ao consumidor, serviços bancários corporativos e de investimento e corretagem de valores.

No Brasil atua desde 1915 e oferece uma ampla gama de serviços bancários para clientes corporativos, institucionais e de altíssimo patrimônio. É conhecido por seus altos padrões de qualidade e atitude pioneira na criação de produtos financeiros e serviços.

corporateportal.brazil.citibank.com

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico do site Citi Group e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Mais oportunidades de emprego aqui: Clique aqui