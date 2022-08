Banco Digio tem vagas de emprego remotas e em Barueri

Um dos maiores bancos digitais do Brasil, o Banco Digio, anuncia novas contratações para atuação remota e presencial na cidade de Barueri. Para tornar-se um dos colaboradores o interessado deverá gostar de trabalhar em equipe, ser organizado, se identificar com a cultura da companhia, facilidade em comunicação escrita e oral e boa comunicação interpessoal. Continue lendo e tenha acesso a todos os detalhes.

Banco Digio divulga novas oportunidades de trabalho em Barueri

A Bantech Digio, referência em soluções financeiras digitais, oferece aos seus usuários soluções digitais que facilitam o dia a dia e a forma de guardar o dinheiro, transformando a vida financeira de seus clientes com transparência e agilidade.

Buscando por novos colaboradores, a companhia está oferecendo vagas efetivas para serem atuadas de maneira 100% remota ou presencial, em sua unidade que está localizada na cidade de Barueri. Os interessados que não encontrarem uma oportunidade que se encaixe ao seu perfil também podem efetuar um cadastro no banco de talentos da empresa, onde novos cargos do interesse do candidato podem surgir futuramente.

Acompanhe as oportunidades disponíveis para atuar na cidade de Barueri:

Tech Lead;

Machine Learning Engineer;

Gerente de Meios de Pagamentos e Contas Digitais;

Gerente de Engenharia de Software;

Especialista de Segurança do Produto;

Especialista de Arquitetura e Soluções;

Data Scientist;

Data Growth Hacker;

Coordenadores de Infraestrutura e Cloud;

Assistente Administrativo vaga para portadores de deficiência;

Analista Pleno de Produtos;

Analista de Ouvidoria Senior;

Analista de Ouvidoria Pleno;

Analistas de Gestão de Dados Automação.

Como se candidatar

Para ocupar um dos cargos disponíveis pelo Banco Digio, os interessados devem acessar a página de cadastro e preencher seu formulário de inscrição na área que pretende ocupar.

Saiba mais sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas.