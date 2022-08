Banco do Brasil libera nova linha de financiamento de meios de transportes

O Banco do Brasil lançou nesta semana uma linha de crédito. A modalidade, chamada de BB Crédito Mobilidade, possibilita que a pessoa adquira meios de transportes econômicos, que não necessitam de combustível, como bicicleta, patinete ou scooter elétrica.

De acordo com as informações do banco, os meios de transportes poderão ser financiados em até cinco anos.

Financiamento dos transportes

O transporte pode ser 100% financiado, desde que esteja dentro do limite do crédito, que foi definido em R$ 20 mil.

O Banco do Brasil informou que a linha de crédito terá o prazo de 60 meses para ser quitada. No entanto, o pagamento da primeira parcela do financiamento pode ser feito em até 59 dias após a contratação.

Os juros do empréstimo serão de 1,83% ao mês, totalizando em 24,31% por ano. Ao contratar o financiamento do Banco do Brasil, o cliente escolherá a data para pagamento das mensalidades, que poderá ser feito pela função débito em conta.

Quem pode e como contratar a linha de crédito?

A linha de crédito do BB pode ser contratada pelos clientes pessoa física. Vale salientar que os transportes só podem ser fornecidos pelas empresas que possuem convênio com o banco.

A solicitação do crédito pode ser feita remotamente, por meio do aplicativo da instituição. Para contratar, siga as instruções abaixo:

Acesse o aplicativo do Banco do Brasil (disponível para android e iOS);

(disponível para android e iOS); Na página inicial, clique no menu “Empréstimos”;

Selecione a opção “Contratar Financiamentos”;

Clique em “BB Crédito Mobilidade” e finalize.

Banco do Brasil libera ajuste de limite do cartão de crédito pelo WhatsApp

O Banco do Brasil (BB) liberou a opção de consultar e alterar o limite dos cartões de crédito adicionais através do WhatsApp. De acordo com informações da instituição financeira, os usuários já podem realizar as operações.

Até então, a personalização dos limites dos cartões adicionais só podia ser realizada por meio do site do banco. Vale ressaltar que os ajustes no cartão principal estão disponíveis há alguns meses na plataforma de mensagens.

Para consultar e alterar o limite pelo WhatsApp, o cliente deve enviar uma mensagem para o número (61) 4004-0001. Na sequência, uma atendente virtual vai apresentar as opções de serviços disponíveis, clique em “consultar”.

Já para alterar o limite, é preciso enviar uma mensagem solicitando o ajuste do limite do cartão. Basta tocar em “Adicional” e indicar o cartão que deseja modificar. Feito isto, informe o novo valor.

A novidade completa 21 serviços do BB destinado aos cartões de crédito e débito. Pelo aplicativo da instituição financeira, é possível pedir a segunda via do cartão, contestar compras suspeitas, enviar fatura por PDF, entre outros.