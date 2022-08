Banco Inter: Veja como aumentar o limite do seu cartão de crédito

O Inter é um dos bancos digitais mais utilizados no país. A instituição oferece uma série de serviços aos seus clientes, e um deles é o cartão de crédito sem anuidade ou tarifas adicionais. No entanto, quando liberado, muitos reclamam do baixo limite disponibilizado.

No entanto, manter um bom relacionamento com o banco realizando ações simples, pode ajudar nessa questão. Portanto, ações como, permanecer regular com o pagamento em dia das dívidas, usar outros serviços da instituição podem possibilitar a concessão de mais crédito no cartão.

Veja a seguir algumas dicas para ampliar o seu crédito no cartão do Inter.

Atualize seus dados

Ademais, outra dica importante é manter a atualização dos dados em dia. Isso porque, pode haver de você está recebendo uma renda maior que a informada inicialmente ao banco. Assim, com a atualização dos dados o Inter pode aumentar o limite da ferramenta.

Use o limite já disponível

Mesmo que o crédito seja inferior ao esperado, para conseguir um aumento é indicado que use o valor total disponibilizado. Seja como for, quando o cliente utiliza os serviços oferecidos, a instituição consegue traçar um perfil consumidor, que necessitará em breve de mais limite.

Aumento do limite investindo em CDB no Inter

Por fim, mas não menos importante, uma outra forma de aumentar o limite de crédito no Inter é investindo no “CDB Mais Limite de Crédito”. Pelo serviço é possível ampliar o limite com investimentos com rendimento diário de 100% do CDI.

Ao investir qualquer quantia pelo programa, o valor passa por uma conversão de forma imediata em limite para o cartão de crédito. Assim, caso você invista R$ 200, por exemplo, o mesmo montante ficará disponível para compras no cartão. Contudo, o valor pode ser recolhido a qualquer momento, desde que o limite ainda não tenha sido utilizado.

Nubank também oferece cartão sem anuidade

O famoso cartão de crédito do Nubank também é desejado milhares de brasileiros. A ferramenta é cheia de vantagens, como não ter anuidade, por exemplo.

Todavia, para conseguir utilizar o cartão, o cidadão precisa se enquadrar em alguns requisitos. Logo, veja a seguir quais são os critérios e como solicitar o cartão de crédito do banco digital.

Lançado em 2014, o cartão de crédito da fintech tem ajudado milhões de consumidores. Em suma, não há taxas para o uso do cartão, sendo as únicas exceções para o uso do Nubank Rewards, que é o programa de pontos e recompensas do Nubank e para fatura em atraso.

Portanto, confira as condições da ferramenta a seguir:

Juros de crédito rotativo: 2,75% a 14% ao mês;

Os juros de parcelamento de fatura: 0,99% a 13,75% ao mês;

Juros por atraso: 1,99% a 15% ao mês + mora de 1% ao mês;

Multa por atraso: 2% sobre o valor que não foi pago;

Empréstimo pessoal: a partir de 0,95% ao mês;

Juros no saque com cartão de crédito: 9,75% ao mês.

No que se refere as vantagens do cartão, podemos citar:

Parcelamento de compras à vista no crédito;

Antecipação de compras parceladas com direito a desconto no valor final;

Atendimento 24 horas por dia via aplicativo para Android e iOS;

Aumento de limite também pelo app;

Criação de cartão virtual;

Recarga de celular;

Pagamento contactless;

Entre outros benefícios.