Banheiro cheiroso com produto caseiro: veja como fazer

A limpeza do lar é uma tarefa de rotina, mas que às vezes se torna desafiadora até mesmo para quem já é dona de casa há muito tempo. Em geral, um dos maiores obstáculos é deixar o banheiro cheiroso com produto caseiro e como fazer as soluções mais ideais.

Entretanto, existem métodos muito simples para preparar as misturas e melhorar o aroma desse cômodo. Via de regra, os ingredientes são bem fáceis de encontrar. Portanto, podem até já estar presentes na sua cozinha ou dispensa.

Primeiramente, antes de aplicar qualquer líquido diluído, é preciso se atentar para outros aspectos que podem ser regulados dentro do ambiente. Como, por exemplo, o esvaziamento frequente da lixeira, a limpeza diária dos respingos do vaso, a retirada de sujeira do ralo, etc.

Além disso, para deixar o banheiro cheiroso com produto caseiro, é importante manter as toalhas úmidas penduradas do lado de fora da casa. Uma vez que o odor pode interferir no efeito esperado. Com isso, use o sol a seu favor e se utilize do varal para que esses panos entrem em contato com o vento.

Uso de vinagre

O vinagre branco é um grande aliado quando o assunto é faxina, já que possui um caráter bastante versátil em seu efeito sobre os mais diversos materiais. Assim, a sua ação acaba por ter uma excelente efetividade no azulejo, seja em paredes ou no próprio chão.

Nesse sentido, é interessante fazer uma leve mistura do composto com água e um pouco de bicarbonato de sódio, para potencializar o resultado nos casos de sujeiras mais pesadas. Depois de juntar tudo em um recipiente, é necessário colocar em um borrifador.

Em seguida, apenas é preciso borrifar sobre os azulejos, esfregar com um pano de microfibra, de preferência, úmido, e deixar secar naturalmente. Com isso, você terá um banheiro cheiroso com produto caseiro para perfumar mais o seu dia.

Uso de limão

Aqui, temos um fruto que é excelente para retirar acumulados de mofo, tanto das paredes, quanto do vaso sanitário. Esse efeito poderoso, se deve a sua característica ácida, que reage com as quimosinas da sujeira e neutraliza o que está impregnado.

Dessa maneira, faça o suco de limão como se fosse fazer a ingesta, sem segredos. Logo após, adicione mais um pouco de água, e então, despeje dentro de um recipiente contento bicarbonato de sódio e espere parar de espumar.

Depois, apenas será necessário esfregar com um pano de microfibra ou uma esponja, especificamente com a parte amarelada. Ainda, é indicado usar luvas de proteção para evitar a irritação da pele, visto que a solução final será muito ácida.

Uso de óleo essencial

Esse é o passo fundamental para deixar o seu banheiro cheiroso com produto caseiro. Afinal, é o óleo essencial que vai permitir você explorar diversos aromas e perfumar todo o cômodo. Desse modo, as opções ficam abertas para sua preferência com aquilo que mais te agrada.

As principais alternativas são as cítricas, como laranja, capim limão e tangerina, pois o ar fica mais fresco. No entanto, é possível expandir para outros usos como o óleo de coco, o de jasmim, o de lavanda, o de maracujá, etc.

Nesse contexto, o mais ideal é adicionar o líquido em meio às misturas citadas acima, preferencialmente no final do processo. Ou seja, após todos os itens estarem prontos no recipiente ou no borrifador, você acrescenta o óleo em uma quantidade considerável. Em geral, se usa 1 colher de sopa ou 2 colheres de chá. Você pode borrifar a mistura cada vez que for realizar uma faxina, seja leve ou pesada.

Benefícios de ter um banheiro cheiroso com produto caseiro

Dentre as principais vantagens de se utilizar desses métodos se destaca o custo, dado que, atualmente, todas as mercadorias de limpeza se tornaram caras e acima do orçamento de muitas pessoas. Sendo assim, como os itens necessários para fazer o preparado são de fácil acesso econômico, fazer a limpeza sairá mais barato que o normal.

Além do mais, você terá um banheiro cheiroso com produto caseiro natural e sem presença de muitos aromatizantes artificiais. Isso porque os óleos são extraídos diretamente das flores ou plantas e conservados com um mínimo de industrialização. Agora, é só aproveitar todas essas dicas e poder usufruir de um bom aroma para o seu cômodo.