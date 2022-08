Bebedouro (SP) abre matrículas para concurso na área da educação

A Prefeitura de Bebedouro, no estado de São Paulo, está com inscrições abertas para concurso público que visa o preenchimento de vagas para área da educação do município.

As oportunidades são para professores, diretores de escola, secretário escolar, inspetor de alunos e oficial de escola.

Os cargos contemplam candidatos com nível médio e superior.

A Vunesp é a responsável pela organização do certame.

Vagas e salários Bebedouro SP

O concurso público para Prefeitura de Bebedouro oferece 56 vagas para área da educação distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível Médio

Inspetor de alunos – 6 vagas;

Oficial de Escola – 17 vagas;

Secretário de Escola – 4 vagas;

Os salários oferecidos para os cargos de nível médio vão de R$ 1.240,54 a R$ 1.599,23, dependendo do cargo.

A jornada de trabalho prevista é de 40 horas semanais.

Nível Superior

Professor de Educação Infantil PEI I – 1 vaga;

Professor de Educação Infantil PEI II – 14 vagas;

Professor de Ensino Fundamental PEB I – 19 vagas;

Professor de Educação Especial – 4 vagas;

Professor de Ensino Fundamental PEB II Educação Física – 1 vaga;

Professor de Ensino Fundamental PEB II Inglês – 1 vaga;

Diretor de escola – 4 vagas;

A remuneração oferecida para o cargo de diretor de escola é de R$ 5.459,36 para uma jornada de 40 horas semanais.

Já o cargo de professor, independentemente da especialidade, o salário é de R$ 20,19 hora /aula e para os professores de PEB II é de R$ 19,23 hora /aula para os professores de PEI, sendo que a jornada de trabalho semanal é de 30 horas.

Para concorrer a uma das vagas oferecidas pela Prefeitura de Bebedouro o candidato precisa comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Para alguns cargos é necessário ainda possuir conhecimentos em informática e registro no órgão de classe profissional.

Do total de vagas oferecidas, 20% são destinadas aos candidatos que se autodeclararem como negros ou pardos no momento da inscrição. Outros 5% das vagas existentes são reservadas para pessoas com deficiência ou necessidades especiais.

Inscrições Bebedouro SP

As inscrições para Prefeitura de Bebedouro vão do dia 15 de agosto de 2022 a 12 de setembro de 2022.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 97,20 para os cargos de nível médio e R$ 107,20 para os cargos de nível superior.

As inscrições devem ser realizadas diretamente pelo site da Vunesp, organizadora do concurso.

Etapas do concurso Bebedouro SP

O concurso público para Prefeitura de Bebedouro será realizado por meio de prova objetiva, comum para todos os cargos e de caráter eliminatório e classificatório.

Os cargos de nível superior, entretanto, serão submetidos também a prova de avalição de títulos.

A prova objetiva contará com 50 questões de múltipla escolha divididas entre conhecimentos gerais (língua portuguesa, matemática, noções de informática e legislação educacional) e conhecimentos específicos, dependendo de cada cargo.

A data prevista para realização da prova objetiva é 23 de outubro de 2022.

A classificação final ainda não tem data prevista em edital. O candidato deve ficar atento aos canais de comunicação da Vunesp para acompanhar todo o cronograma do concurso.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações sobre o concurso público para Prefeitura de Bebedouro.