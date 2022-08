Bibliotecas municipais de SP recebem exposição sobre linguagem até 30 de setembro

Até o dia 30 de setembro, três bibliotecas municipais de São Paulo (SP) recebem uma mostra intitulada Ideogramas Sonoros: novos caminhos entre as linguagens. A exposição sobre linguagem estará disponível para visitação na Biblioteca Pública Municipal Alceu Amoroso Lima, na Biblioteca Pública Municipal Viriato Corrêa e na Biblioteca Pública Municipal Affonso Taunay.

A exposição apresenta 27 obras e poemas da artista e jornalista Priscila Asche e conta também com músicas originais do compositor Fabio Guimarães.

De acordo com a secretaria municipal de Cultura de São Paulo, a mostra Ideogramas Sonoros tem como objetivo incentivar o exercício da liberdade de expressão e da criatividade através da combinação de diferentes linguagens (arte visual, sonora e literária), com tecnologia que proporciona uma experiência imersiva para o público.

A secretaria afirmou ainda que as três instalações são diferentes. Cada instalação aproveita a estrutura da biblioteca para abordar a temática de maneira particular.

“Telas, livros suspensos e painéis se tornam obras interativas que ganham sonoridade por meio do uso de uma plataforma digital acessada pelo celular no momento de encontro do público com os trabalhos expostos”, afirma a pasta.

Conforme a organização, a escolha por instalar a amostra nas bibliotecas teve como fundamento a ideia de que as bibliotecas são historicamente associadas ao direito à educação e ao conhecimento, aprendizado e à informação. Além disso, a organização ressalta: “Ademais, o projeto convida o visitante para repensar o uso desses espaços uma vez que é constante a queda da frequência de jovens em bibliotecas”.

O acesso à exposição é gratuito em todas as bibliotecas. A visitação pode ser feita e segunda à sexta e está disponível também aos sábados.

Com informações da Agência Brasil.

